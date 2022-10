Un altro domani spoiler, Tirso spiazza Julia: omicidio nel suo passato

Anticipazioni Un altro domani: confessione drammatica di Tirso sul suo passato

Finalmente nelle prossime puntate della soap di Canale5 si scoprirà cosa si cela nel passato di Tirso. L’arrivo della madre di Erik, Olga, costringerà l’uomo a fare i conti con il suo passato. I due infatti avranno un accesissimo scontro ed alla fine l’uomo deciderà di confessare in lacrime a Julia tutta la verità sul passato e su suo fratello Jorge. In passati Tirso ha sempre dovuto cercare di porre rimedio ai crimini che Olga e il fratello Jorge erano soliti commettere. Tale meccanismo si è però interrotto all’arresto dell’uomo, finito in carcere quando, nel bel mezzo di una rapina, ha ucciso per errore un uomo. Nel mezzo, inoltre, c’era anche il nipote Erik, all’epoca piccolissimo, vittima delle vicende dei genitori.

Spoiler nuove puntate della soap di Canale5: Erik scoprirà la verità sullo zio?

Le clamorose rivelazioni non saranno solo queste. Dalle anticipazioni sulle prossime puntate di Un altro domani, infatti, si scopre che Tirso sarà un fiume in piena e racconterà a Julia tutta la verità anche sul nipote Erik e sul perché i loro rapporti sono così tesi. L’uomo svelerà che quando suo fratello è finito in carcere ha cercato in tutti i modi di ottenere l’affido del nipote visto che la madre Olga non avrebbe potuto occuparsene. La donna però, contraria a tutto ciò, è scappata facendo perdere le sue tracce. Dunque verrà fuori un’altra verità: Tirso non ha smesso di cercare Erik ma ha solo smesso di cercarlo perché non sapeva si trovasse. A questo punto, però, la domanda è un’altra, ovvero se Erik, che odia lo zio perché convinto che ha abbandonato lui e sua madre nel momento del bisogno, scoprirà la verità.

Un altro domani, anticipazioni prossimi episodi: Tirso davanti ad un bivio

Infine, gli spoiler sulla soap di Canale5 annunciano che Tirso si troverà davanti ad un bivio, da una parte vorrebbe raccontare la verità al nipote ma dall’altra teme che così facendo rischia di incrinare ancora di più il rapporto tra il ragazzo e sua madre. Insomma la situazione è complicata ed è certo che non mancheranno delle sorprese e se ne vedranno delle belle.