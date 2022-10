L’annuncio di Antonella Clerici: “È sempre mezzogiorno ha un obiettivo”

È sempre mezzogiorno, la rivelazione della conduttrice: “Ecco qual è il nostro obiettivo”

Ultimo appuntamento della settimana oggi, venerdì 7 ottobre 2022, con la seguitissima trasmissione del mezzogiorno di Rai1 condotta da Antonella Clerici che, raggiunto il centro dello studio appena è finita la sigla, ha annunciato che quella odierna è la giornata mondiale del sorriso. “E’ il nostro obiettivo quello di farvi star bene e di portare un sorriso nelle vostre case tra una ricetta e l’altra” sono state le parole con le quali Antonella ha aperto il programma, arrivando in video come da tradizione pochi minuti prima delle 12.00, subito dopo la lunga diretta di Storie Italiane con Eleonora Daniele.

“Un giorno senza sorriso è un giorno perso”, Antonella Clerici apre con una famosa citazione

“Come diceva il grande Charlie Chaplin, un giorno senza sorriso è un giorno perso” ha detto subito dopo la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno, chiedendo poi ai telespettatori, tra gli applausi dei suoi compagni di viaggio presenti in studio per la puntata di oggi: “E poi cosa ci costa sorridere? E’ così bello!”. Finita l’introduzione, ha quindi raggiunto l’angolo degli scoiattoli per rivelare il primo indizio del gioco telefonico. All’inizio della puntata andata in onda ieri, ha invece rivolto un appello importante ai telespettatori sintonizzati su Rai1 per trascorrere, come tutti i giorni, l’ora di pranzo in compagnia della sua trasmissione.

E’ sempre mezzogiorno, che ascolti ieri: oltre il 17% per la puntata andata in onda il 6 ottobre

Intanto continua il successo d’ascolti anche di questa terza edizione del programma di Antonella Clerici, ieri seguito, come apprendiamo da un articolo dedicato ai dati auditel pubblicato su TvBlog, da 1milione 623mila telespettatori con uno share del 17.44%. E proprio dei risulati sempre positivi che la trasmissione ottiene, reduce dal successo delle prime due edizioni, il responsabile dei contenuti della Stand By Me, la società che produce la trasmissione, nei giorni scorsi, intervistato da Blogo, si è detto molto soddisfatto spendendo ottime parole nei confronti di Antonella, dei suoi ascolti e del suo modo di condurre, sempre vincente.