Antonella Clerici, scoppia la passione con il compagno: le foto bollenti

Conduttrice di È sempre mezzogiorno paparazzata con il compagno: sguardi d’intesa e baci a Milano

Sta vivendo un momento d’oro Antonella Clerici che da tre anni è al timone del programma culinario del mezzogiorno di Rai1, tornata in tv dopo un periodo di stop che l’aveva segnata. La signora della prima rete vive un amore felice e appagante accanto al compagno Vittorio Garrone. L’imprenditore, conosciuto grazie all’intercessione dell’amica nutrizionista Evelina Flachi, è riuscito a ridarle speranza dopo due matrimoni finiti e relazioni concluse. Sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Chi, la nota conduttrice è stata immortalata felice (come visibile nello scatto in alto) proprio con l’imprenditore per le vie di Milano. La coppia non si è di certo nascosta e si è scambiata una serie di baci appassionati per strada, come visibile nella foto in basso tratta dal noto settimanale. L’imprenditore era andato a prendere la compagna a Milano, dopo un impegno di lavoro, dopodiché l’ha portata in una nota boutique.



Antonella Clerici, non si spegne la passione con Vittorio Garrone (FOTO)

“Sei anni di relazione e non c’è traccia di noia”, queste le parole riportate sulla rivista diretta da Alfonso Signorini in cui si legge: “Una passione che brucia ma non si consuma”. La conduttrice di È sempre mezzogiorno ha trovato nel compagno un porto sicuro, una persona in grado di capirla e consigliarla, anche nei momenti di nervosismo. Insomma, una coppia solidissima che ha trovato “un equilibrio magico fatto di valori e interessi comuni, di fiducia e rispetto”. Intanto la conduttrice continua a registrare ottimi ascolti con il programma di Rai1, regalando al pubblico a casa ricette, intrattenimento e buon umore.



Conduttrice di Rai1 spiazza sul matrimonio: “Non sposerò mai Vittorio Garrone”

Convivono ormai da diversi anni nella loro casa di Arquata Scrivia Antonella Clerici e il compagno, ma le nozze a quanto pare non sarebbero una priorità per la coppia. Interrogata sul matrimonio la conduttrice avrebbe rivelato al settimanale su citato: “Non sposerò mai Vittorio”. Segno che i fiori d’arancio aspetteranno per la presentatrice, che ha alle spalle due matrimoni finiti e vive un amore appagante anche senza fedi al dito. Tuttavia, anche se nel breve periodo non pensa al matrimonio, la conduttrice non ha mai messo vincoli al destino lasciando aperte tutte le porte. Non ha mai nascosto infatti durante le dirette del suo programma che nella vita non bisogna “mai dire mai”.