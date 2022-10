Antonella Clerici, rivelazione sul compagno: “Me lo dice quando sono nervosa”

“Ho imparato una lezione preziosa”, la confessione della conduttrice di È sempre mezzogiorno

Ha cambiato i cooking show in tv Antonella Clerici portando il bosco nel mezzogiorno di Rai1 e regalando un ambiente familiare al pubblico a casa. La conduttrice di Legnano ha messo da parte le gare culinarie per proporre un programma dal ritmo casalingo in grado di proporre idee in cucina da poter replicare con poco sforzo in casa. Sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni la conduttrice si è raccontata, svelando cosa accade dietro le quinte del suo programma e come trascorre il tempo libero con Maelle e Vittorio Garrone. Proprio sul compagno ha sottolineato che le ha insegnato come buttare fuori le negatività:

“Mi dice sempre: ‘Quando sei nervosa va nell’orto e strappa le erbacce. Togliendo quelle togli anche le cose brutte della vita, è terapeutico’”.

La conduttrice ha sottolineato che il metodo del compagno funziona ammettendo:

“Ho imparato una lezione preziosa da lui”.

Antonella Clerici e l’importante traguardo raggiunto: “Sono stata la prima a ottenerlo in Rai”

Si dedica anima e corpo a È sempre mezzogiorno da ormai tre anni la conduttrice di Legnano che ha sottolineato come sia attenta a ogni dettaglio della trasmissione, che lascia comunque molto spazio all’improvvisazione. Proprio grazie al programma culinario di Rai1 è riuscita raggiungere un grande traguardo che riguarda i giochi a premi: “Sono stata la prima in Rai a ottenere che si potesse chiamare anche da un telefonino”. La conduttrice ha raccontato che fino all’anno scorso era necessario chiamare dal telefono fisso, ma oggi in molti non hanno più la linea fissa a casa e questo complicava le cose. La sua “rivoluzione” è riuscita così a tenere il programma al passo con i tempi.

Conduttrice di È sempre mezzogiorno svela: “Ecco come trascorro il weekend”

Se fino al venerdì è pronta a dare tutta se stessa per la trasmissione del mezzogiorno di Rai1, nel fine settimana Antonella Clerici, che ha ammesso di avere una persona nel cuore, stacca e si dedica alla famiglia:

“Nessuna uscita mondana, niente trucco e pettinature, solo famiglia e amici cari”.

Il sabato porta la figlia Maelle al maneggio, si dedica all’esercizio fisico con lunghe passeggiate nel bosco e la domenica prepara i avocado toast per il pranzo. Nel pomeriggio divano e film e la sera una bella pizza per ricaricare le pile per la nuova settimana di lavoro. Insomma, una ricetta perfetta per la felicità.