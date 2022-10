Antonella Clerici spiega perché non si sposa: “Non c’è interesse materiale”

La conduttrice e il compagno non si sposano: “C’è equilibrio e stiamo bene così”

La famosa conduttrice di Legnano, che dal 2020 conduce il cooking show È sempre mezzogiorno e il talent The voice senior, è tornata a parlare in una intervista al Corriere della Sera del suo rapporto con il compagno Vittorio Garrone, spiegando il motivo per il quale i due non vanno all’altare: “Il bello del nostro rapporto è che nessuno dei due ha interessi materiali a stare con l’altro. Anche per questo, c’è un equilibrio che è meglio non toccare”. I due stanno insieme da sei anni, con la Clerici che si è trasferita da Roma ad Arquata Scrivia, in Piemonte, con la figlia Maelle, avuta da una precedente relazione, per andare a vivere insieme all’uomo che ama in campagna.

L’opinione del compagno della Clerici: “Non le ho dato nessun anello, ma mai dire mai”

Anche il suo compagno, Vittorio Garrone, ha tenuto a dire la sua sulla loro relazione, smentendo il fatto di averle regalato un anello come si era vociferato sui giornali, ma l’anello col brillante che la donna porta al dito e effettivamente il suo e non frutto di un regalo, e poi ha fatto una rivelazione un po’ provocatoria: “Mai dire mai. Per me, il matrimonio è un atto d’amore. Anto non ama le sorprese, ma io gliele faccio lo stesso”. I due hanno affermato che ci sono sempre l’uno per l’altro, nei momenti belli e brutti, nelle cose importanti e semplici, e quindi per il momento non vedono motivo per modificare un rapporto già bello ed equilibrato.

La conduttrice racconta come si sono conosciuti: “Ci ha presentato una dietologa”

Antonella Clerici, della quale ha svelato un retroscena Nina Zilli, e Vittorio convivono in Piemonte da diversi anni, ma non sono soli: hanno la compagnia di tre cani e quattro figli, di cui tre di Garrone e Maelle nata dalla relazione della donna con l’ex Eddy Martens. I due prima di conoscersi vivevano in due mondi separati, con lei a Roma e star della tv, lui in campagna in Piemonte e sembravano destinati a non incontrarsi, ma ci ha pensato una persona vicina alla donna: “La dietologa del mio programma, Evelina Flachi, mi dice: ho conosciuto un uomo che sarebbe perfetto per te, ha i tuoi stessi occhi buoni”. Poi, dopo il primo appuntamento e tre mesi di corteggiamento, l’uomo è riuscito a far breccia nel cuore della conduttrice e ora i due vivono felicemente circondati dalla natura e dagli animali.