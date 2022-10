Antonella Fiordelisi e le foto con Massimo Giletti: la rivelazione di Chi

Pubblicati scatti tra la vippona e il famoso conduttore: cosa c’è stato tra loro?

Sulla rivista Chi diretta da Alfonso Signorini e che è in edicola in questa settimana spunta una clamorosa rivelazione corredata da alcuni scatti: Antonella Fiordelisi e Massimo Giletti avrebbero avuto una breve relazione prima dell’entrata della ragazza nella casa più spiata d’Italia. La concorrente e il conduttore di Non è L’arena, quindi, si conoscerebbero molto bene stando agli scatti usciti sulla rivista autorevole e anche sui social, ma in cui non ci sono effusioni o baci, ma solo foto che sembrano quelle di due amici mentre si fanno dei selfie. Chissà se il conduttore del GF Vip vorrà fare qualche domanda in proposito alla diretta interessata.

I dettagli su Chi della breve relazione avuta tra i due solo pochi mesi fa

Qualche settimana fa l’esperto di gossip Alessandro Rosica, ovvero Investigatore Social, aveva lanciato un grande scoop sempre riguardante l’ex schermitrice, e prima ancora lei sarebbe stata anche con il grande calciatore argentino Gonzalo Higuain, che in Italia ha militato con le maglie di Napoli e Juventus. La rivista Chi riporta alcuni dettagli di quello che sarebbe successo tra Antonella e Giletti: “Una frequentazione breve, che è terminata quando il giornalista è andato in vacanza in Sicilia a riflettere e Antonella si apprestava ad affrontare il Grande Fratello Vip”. Questa scelta della modella salernitana di partecipare al famoso programma di Canale 5 avrebbe poi messo fine alla loro breve relazione.

Gli attuali rapporti tra la concorrente del GF Vip e il famoso conduttore

Poi su Chi, a conclusione di questa inaspettata vicenda e strana coppia, si legge che tra i due è rimasto comunque un rapporto di amicizia, perché Giletti è un galantuomo che fatica ad amare ma sa volere bene. “Adesso è di nuovo single e si dedica a Non è l’Arena”, si legge sul famoso settimanale. Quindi la storia tra i due è giunta al capolinea poco prima dell’inizio del Grande Fratello Vip a settembre, in cui i concorrenti sono chiamati a fare anche un periodo di quarantena in un hotel. Staremo a vedere se il conduttore della rivista e del reality show voglia accennare questo discorso anche in prima serata alla ragazza e ai suoi inquilini o, come ha fatto anche in altre occasioni, non fare riferimento in puntata a queste dinamiche avvenute prima del programma.