Antonino Spinalbese furioso con Edoardo Donnamaria: “Finto e bugiardo”

L’ex di Belen Rodriguez ai ferri corti con il volto di Forum: “Non voglio parlare con te”

A seguito degli scontri avuti nei giorni scorsi, Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese si sono resi protagonisti di un’altra lite. Nelle scorse ore tra i due c’è stato un confronto, e l’hairstylist si è scagliato contro il giovane conduttore dicendogli:

“Mi nomini dicendo che sono il più finto della casa. Cioè stavi con me dalla mattina alla sera ma mi hai nominato. Non voglio parlare con te, sei una persona finta”.

Il duro sfogo dell’hairstylist: “Sembro un imbecille perchè dichiaro una cosa che nessuno ha visto”

Gli animi tra Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese si sono accesi di nuovo. I due concorrenti non sono riusciti ad avere un chiarimento, dopo il faccia a faccia avuto nella puntata di lunedì. L’hairstylist sempre più furioso per il fatto che non sia stato mostrato il filmato in cui il suo compagno di gioco gli avrebbe dato una spallata, ha avuto un duro sfogo: “Non c’è una telecamera che ha visto la spallata, non c’è un video. Sembro un imbecille perchè dichiaro una cosa che nessuno ha visto. Non ho voglia di parlare con te perchè mi arrabbio e faccio la solita figura”. L’ex di Belen Rodriguez ha troncato la conversazione: “Sei una persona finta e bugiarda, io e te sappiamo com’è la realtà”. Il volto di Forum dopo non essere riuscito a spiegarsi, si è sfogato con Giaele De Donà, dicendole di aver cercato di fare chiarezza al coinquilino sulla questione del padre di famiglia: “Perchè nel momento in cui una persona è convinta che io abbia detto che non è un buon padre cosa infondata. Penso che abbia capito almeno questa cosa”.

Il gieffino romano criticato dalla modella: “Non porti rispetto. Sei incoerente”

Edoardo Donnamaria ha continuato a lamentarsi dell’atteggiamento del compagno di gioco, che di recente si è arrabbiato con gli autori: “Ha sbroccato sulla cosa della spallata, pensa che gli abbia dato una spallata. Non ha nessuna voglia di parlare con me in futuro. Non è che non è pronto. Non lo sarà mai”. Giaele De Donà ha espresso il suo punto di vista sull’hairstylist: “In questo momento non è pronto per parlare, ha una barriera”. Intanto continuano a esserci incomprensioni tra il volto di Forum e Antonella Fiordelisi, visto che si sono scontrati sulle loro differenze caratteriali e sui problemi del loro rapporto. In particolare il gieffino dopo aver visto la modella nervosa è sbottato: “Non ce la faccio più, ti innervosisci ogni giorno per qualcosa”. La schermitrice ha fatto capire di non approvare alcuni comportamenti del ragazzo romano: