Antonino Spinalbese affonda Edoardo Donnamaria: “Sei un quaquaraqua“

Scritto da Alessio Cimino , il Ottobre 14, 2022 , in Grande Fratello

Edoardo Donnamaria nel mirino del concorrente: “Sei soltanto un ragazzino”

Sul finire della puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip il conduttore ha chiesto a tutti i concorrenti di fare le nomination. Ed in questa circostanza Edoardo ha fatto il nome di Antonino Spinallbese, il quale non l’ha presa affatto bene. Difatti una volta finita la lunga diretta l’ex di Belen Rodriguez ha affrontato il coinquilino vip, asserendo di credere sia un quaquaraqua perchè fino a ieri ha sempre detto di tenere molto alla loro amicizia e poi lo ha invece nominato:

“Ma sei un cazz*ne dai. Sei un quaquaraqua non hai le pa**e…Mi dicevi che ci tenevi a me e poi mi nomini perché non sono una persona vera? Sei un ragazzino, ci sta!”

Antonino Spinalbese è una furia contro il coinquilino vip: “Meriti come ti sto trattando”

Il concorrente del Grande Fratello Vip è però una vera e propria furia nei confronti del coinquilino vip, asserendo di essere certo che una volta che uscirà dalla casa più spiata dagli italiani capirà bene tante cose che magari dentro ignora:

“Credimi, lo vedrai quando usciramo da qui… No, non è una minaccia, assolutamente…”

Motivo per cui ha confessato di credere che meriti di essere tratta male da lui: “Sei un senza pa**e è ovvio che io ti tratti così. Mi comporto così perché sono un uomo ma vai a giocare ai Lego vai…” L’ex di Belen, che sul finire della puntata di ieri sera si è arrabbiato molto, ha poi colto la palla al balzo per lanciare ad Edoardo Donnamaria un’ultima frecciatina velenosa: “Poi ti chiedi il motivo per cui le donne ti trattano così… Sei un senza pa**e, hai detto delle stronz*te…”

Grande Fratello Vip, il concorrente mette spalle al muro Antonino: “Stai avendo una reazione spropositata”

Edoardo Donnamaria non ha però perso la pazienza. E nonostante gli innumerevoli attacchi del concorrente l’ha messo spalle al muro facendogli notare di star avendo una reazione del tutto spropositata solo perchè è stato nominato:

“Sei maturo te, guarda che reazione stai avendo…Questo sei. Una persona che da dell’immaturo a un altro e poi c’ha una reazione da ragazzino…”

Successivamente Edoardo ha accusato Antonino Spinalbese di non essere per nulla vero: “Ora capisci perchè ho dubbi sul tuo conto?” I due si chiariranno nelle prossime ore? Oppure il loro rapporto sarà irrecuperabile?