Arisa dimentica Vito Coppola: “Frequento un altro”, tutto sul nuovo fidanzato

Arisa si confessa a cuore aperto: “Sto frequentando un altro uomo”

Dopo il tira e molla con Vito Coppola durato più di anno, per la cantante e coach di Amici è tempo di voltare definitivamente pagina ed archiviare quella storia. Raggiunta dai giornalisti di Gente, infatti, la cantante ha concesso una lunga intervista dove a cuore aperto ha confessato di avere un fidanzato, in realtà si tratta ancora di una conoscenza ma chissà che non si evolva in qualcos’altro. Arisa ha confessato:

“Ho un’amicizia profonda con un uomo leggermente più grande di me. Ci stiamo conoscendo, è una persona che mi piace, colta, interessante, dinamica, stimolante, lontana dal mio ambiente. Ma non voglio dire altro.”

L’artista ha aggiunto che con gli anni ha imparato a dare valore alla sua vita privata cercando di tutelarla il più possibile.

La cantante si sbottona senza filtri: “Vorrei un bambino anche da sola”

Durante l’intervista Arisa si è sbilanciata molto sulla sua vita privata rivelando qual è il suo sogno più grande:

“Mi piacerebbe avere un figlio. E se lo avessi mi dedicherei a lui molto, cercherei di capirlo e di accompagnarlo nella sua crescita. Di indole mi sento mamma. E ti confesso che un bambino lo vorrei anche da sola. Sai quanti miei amici sarebbero contenti di fare gli zii (ride ndr).”

La cantante ha anche aggiunto che spesso il padre le rimprovera di non avere una relazione lunga e stabile, perfetta per creare una famiglia, tuttavia non sempre è facile incontrare la persona giusta. A 40 anni compiuti pochi mesi fa, per la cantante è tempo di bilanci e di nuove consapevolezze e chiusa la storia d’amore con Vito Coppola ha voltato pagina.

Amici di Maria De Filippi, la coach di canto svela: “Esperienza bellissima”

Vita privata a parte, Arisa è nuovamente professoressa di canto nello storico talent di Canale5 (dove ha toccato un tasto dolente con Federica) e ha concluso l’intervista rivelando com’è questa sua esperienza: “È un’esperienza bellissima! Stare con questi ragazzi mi arricchisce, per loro mi sento un po’ come la sorella maggiore, un po’ come la mamma. Amo poterli seguire, essere d’aiuto in questa loro fase delicata di vita, fatta di sogni, speranze e ambizioni. Sono puri, carini e talentuosi.”