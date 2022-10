Ascolti Ballando con le stelle, auditel contro Tu si que vales: chi ha vinto?

Chi ha vinto la sfida in ascolti tra lo show di Milly Carlucci e la corazzata di Maria De Filippi?

Puntualissimi come ogni domenica mattina, anche oggi sono stati pubblicati i dati auditel del sabato sera, che apprendiamo da Davide Maggio: chi ha avuto la meglio in ascolti ieri, 15 ottobre, tra la seconda puntata di Ballando e un nuovo appuntamento di Tu si que vales? Premettiamo che entrambe le trasmissioni sono cresciute in ascolti rispetto alla settimana scorsa: a vincere è stato lo show di Canale5, che ha superato i 4milioni di telespettatori, ma la trasmissione del primo canale si è difesa alla grande con una media superiore ai 3milioni 600mila telespettatori, come spieghiamo più nel dettaglio nel secondo paragrafo.

Ballando con le stelle, ascolti seconda puntata: ecco quanto ha totalizzato Milly Carlucci

A seguire il programma di Rai1, che ha visto eliminata Marta Flavi, sono stati 3milioni 622mila telespettatori con uno share del 25% di share (il segmento ‘Tutti in pista’, ossia la prima mezz’ora, in cui lo show ha sfidato Striscia la notizia e non Tu si que vales, ha avuto 3milioni 699mila spettatori con il 20.2%). Sabato scorso, invece, Ballando ha debuttato con 3milioni 400mila spettatori, dunque ieri sera è salito di circa 200mila ma, come anticipato nel paragrafo precedente, la crescita c’è stata anche per il programma competitor, salito di circa 400mila telespettatori rispetto al debutto, motivo per il quale Canale5 ha avuto la meglio nella sfida contro Rai1.

Tu si que vales, gli ascolti della puntata di ieri: quanto ha registrato lo show condotto da Belen

4milioni pieni di telespettatori, anzi per la precisione 4milioni 12mila, con uno share che ha sfiorato il 28% (la media esatta è stata del 27.9%) per il programma prodotto da Maria De Filippi, la cui serata di ieri è stata difficile vista l’altissima attenzione mediatica che Ballando con le stelle ha avuto per il caso Iva Zanicchi durante la settimana ma, a quanto pare, ciò non è bastato ad attirare la maggior parte dei telespettatori su Rai1.