Tu si que vales, serata difficilissima oggi: timore per il competitor?

Spauracchio per Tu si que vales. Il competitor è agguerrito

La serata di sabato 15 ottobre propone uno scontro televisivo molto importante tra Ballando con le stelle e Tu si que vales. Dopo il primo faccia a faccia della passata settimana Milly Carlucci e il suo gruppo di ballo si ritrova davanti Maria De Filippi e gli alleati, da Sabrina Ferilli a Rudy Zerbi passando per Gerry Scotti. La prima vittoria è andata al format di Canale Cinque, che però questa sera è atteso da uno scontro durissimo con Ballando con le stelle, reduce da una settimana carica di polemiche che in realtà potrebbero giocare a favore di Milly Carlucci, pronta a sorpassare il competitor in termini di ascolti. Sicuramente la distanza sarà minima anche in questa occasione, dopo che i due programmi sono stati divisi solo da qualche migliaia di telespettatori, ma il grande show di Rai 1 questa volta potrebbe partire un po’ avvantaggiato.

Ballando con le stelle pronto al sorpasso

Lo scontro di settimana scorsa ha visto sia Ballando con le stelle che Tu si que vales ottenere oltre tre milioni di telespettatori. Ed è proprio da qui che stasera si ripartirà, ma Milly Carlucci conta sulle polemiche dopo la lite tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi nella puntata d’esordio, che ha fatto discutere e non poco nei vari programmi del daytime nel corso di questa settimana televisiva. Scendendo più nel dettaglio, la quarta puntata di Tu si que vales (trasmessa dalle 21.23 fino alle 00.58) ha incollato davanti al video 3.604.000 telespettatori, con share 25,9%, contro i 3.476.000 telespettatori, share 21,43%, registrati da Ballando con le stelle (in onda dalle 20.42 alle 00.54). Un testa a testa importante dopo le vittorie ottenute contro Amadeus da parte del format di Mediaset.

Due ospiti speciali nel format del quinto canale

Maria De Filippi e la sua squadra hanno allestito una serata molto importante su Canale Cinque. Oltre alle irriverenti esibizioni la quinta puntata presenterà due ospiti speciali in studio, ovvero i nuotatori artistici Giorgio Minisini, campione del mondo, e la campionessa paraolimpica Arianna Sacripante. Punti che potrebbero giocare a favore di Tu si que vales nel duello con Ballando con le stelle.