Ascolti Tale e Quale, sorpasso per Carlo Conti: in calo Viola come il mare

Ascolti in crescita per la nuova edizione del programma condotto da Carlo Conti

Risultati ancora più alti di quelli ottenuti venerdì scorso ieri sera, 7 ottobre, per Tale e Quale Show, che con la seconda puntata ha sorpassato il diretto competitor, ossia la fiction Viola come il mare con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi, risultando il programma più visto della serata. Circa 300mila telespettatori e 1 punto di share in più rispetto al primo appuntamento, trasmesso il 30 settembre, quando ad avere la meglio per numero di telespettatori è stata invece la serie tv di Canale5. Per la fiction, invece, ieri i telespettatori sono calati di circa mezzo milione rispetto al debutto. Riportiamo i dati esatti di entrambi i programmi nel secondo paragrafo.

Tale e Quale Show, gli ascolti della seconda puntata: vittoria netta per Carlo Conti

A seguire l’appuntamento di ieri sera del programma delle imitazioni (vinto da Antonino) sono stati 3milioni 604mila telespettatori con una media di share del 22.58%, come apprendiamo da TvBlog, mentre la diretta di venerdì scorso ha avuto circa 3milioni 300mila spettatori con poco più del 21% di share. Per Viola come il mare (qui la trama della prossima puntata) i telespettatori ieri sono stati invece 2milioni 868mila e lo share del 17.54% (il debutto del 30 settembre è stato seguito da 3milioni 400mila spettatori con più del 20% di share).

Tale e Quale Show 2020, seconda puntata: serata ricca di colpi di scena quella di ieri

La sfida tra il programma di Carlo Conti e la serie tv con Francesca Chillemi e Can Yaman proseguirà ovviamente venerdì prossimo. Quella di ieri, intanto, è stata una serata ricca di colpi di scena per lo show di Rai1, che ha visto, sul finale, il conduttore ricordare un grande artista scomparso. Quarto giudice è stata una finta Serena Bortone (ossia Barbara Foria che l’ha imitata), mentre inaspettatamente, nell’ultima parte della diretta, Francesco Paolantoni è rovinosamente caduto sul palco!