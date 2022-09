Ascolti ieri sera, Arena Suzuki contro con Tu si que vales: chi ha vinto?

Chi ha vinto la serata di sabato 24 settembre? Vola Tu si que vales

Atto secondo per Tu si que vales contro Arena Suzuki 60 70 80 e 90 di Amadeus. Proprio come settimana scorsa a trionfare è stata la combriccola formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Belen Rodriguez e il resto della truppa. Numeri ancora eccellenti per il programma targato Mediaset, che è riuscito ad incollare davanti al piccolo schermo oltre 4 milioni di spettatori, andando addirittura oltre a quanto accaduto la scorsa settimana. Non va male neanche ad Amadeus e a Rai 1, che però non sono riusciti a contrastare lo strapotere di Tu si que vales. Per Maria De Filippi i telespettatori sono stati precisamente 4.080.000 (con uno share del 28.2%). Trend positivo e il programma si conferma ancora una volta come uno dei cavalli di punta del Biscione, aggrappato allo stravagante format ricco di volti amatissimi.

Arena Suzuki bene, nonostante la sconfitta nel duello

Esulta anche Amadeus, che con la seconda puntata di Arena Suzuki 60 70 80 e 90 ha fatto fare un bel tuffo nel passato al pubblico di Rai1. Tanti grandi ospiti italiani e internazionali, momenti che hanno lasciato gli spettatori a bocca aperta e quel sapore nostalgico che non guasta mai. Per lo speciale in musica andato in onda direttamente dall’Arena di Verona gli spettatori collegati ieri sabato 24 settembre sono stati precisamente 3.063.000 utenti (19.2%), pochissimi meno rispetto a una settimana fa. Musica ancora protagonista su Rai1, che si prepara intanto a riabbracciare i cavalli di razza, come quella macchina da guerra che è Tale e Quale Show, pronto ancora una volta a surclassare la concorrenza con numeri da capogiro. Mediaset per adesso esulta al sabato sera, ma siamo solo all’inizio.

Come sono andate le cose settimana scorsa

Risultati non lontanissimi quelli di settimana scorsa, con Maria De Filippi e compagnia che sono riusciti ad avere la meglio su Amadeus e la sua Arena Suzuki 60 70 80 e 90. Sono stati 3milioni 864mila i telespettatori che hanno seguito la prima puntata della nuova edizione dello show di Canale5, con uno share che è arrivato a toccare 28.25%. Per l’evento musicale condotto da Amadeus all’Arena di Verona sono stati 3milioni 93mila e lo share del 21.82%.