Ascolti tv ieri, Grande Fratello Vip costante e si avvicina a Sopravvissuti

Il famoso reality non è lontano dagli ascolti della fiction: i dati Auditel

Ieri sera è andata in ondata su Canale 5 la nona puntata del padre di tutti i reality, con scontri, momenti di emozioni e novità sul caso Mark Caltagirone che ha appassionato 2.652.000 spettatori pari al 20.8% di share, rimanendo costante agli ascolti medi di questa edizione, che oscillano tra i 2 milioni e 200 e i 2 milioni e 700, tranne la puntata sul caso Marco Bellavia, in cui si erano superati i 3 milioni e 300 mila spettatori. Ma comunque il GF Vip si avvicina agli ascolti ottenuti dalla fiction Sopravvissuti su Rai 1, la quale ha totalizzato 2.748.000 spettatori pari al 15.4% di share. C’è da dire che anche lunedì scorso è stato un testa a testa serrato tra i due programmi concorrenti, mentre lunedì 3 ottobre e a settembre la fiction vinceva superando spesso i 3 milioni e mezzo. Su Rai 2 Stasera Tutto è Possibile di Stefano De Martino ha interessato 1.535.000 spettatori.

GF Vip, novità sul caso Mark Caltagirone e lo scontro tra Antonino ed Edoardo

La puntata di ieri del reality, che ha appunto avuto ascolti simili alla scorsa puntata, è iniziata mostrando a Pamela Prati le dichiarazioni al vetriolo della sua ex agente Eliana Michelazzo fatte a Verissimo il giorno prima sul caso Mark Caltagirone, in cui aveva affermato di essere vittima anche lei. La donna è stata inoltre avvisata che le uniche sotto inchiesta sono le sue ex agenti e non lei e si è mostrata contenta e sollevata dalla notizia. Poi c’è stato il confronto tra Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria, con i due che sono rimasti con le loro idee e non sono riusciti a riconciliarsi dopo la nomination della discordia della scorsa puntata e il massaggio di Antonella Fiordelisi all’ex di Belen, che ha causato la gelosia del volto di Forum.

Momento toccante per Carolina Marconi: il racconto del tumore e la sorpresa del marito

Ieri sera Alfonso Signorini ha deciso di raccontare la storia della donna ex concorrente del GF 4, che è riuscita a sconfiggere un tumore, con la chemio che l’ha resa momentaneamente sterile, affermando che ci sono il 5% di possibilità di avere un figlio, ma il conduttore le ha detto che lei e il marito possono ricorrere all’adozione per realizzare il loro sogno. E proprio il marito è andato a trovarla in giardino, con un incontro emozionante in cui lui ha dispensato consigli per la moglie. Poi, il preferito del pubblico è risultata essere Nikita Pelizon dopo un testa a testa con Antonino Spinalbese, il quale è finito al televoto per una eliminazione insieme a Sofia Giale De Donà, Cristina, Alberto, Attilio e George. Appuntamento a giovedì 20 ottobre per una nuova puntata.