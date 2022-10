Pamela Prati furiosa con Orietta Berti e Sonia Bruganelli: “Vergognatevi!”

Orietta Berti insinua un dubbio sulla popolare showgirl: “Non sei una donna ingenua”

Stasera Alfonso Signorini ha parlato finalmente del ‘caso Mark Caltagirone’ con Pamela Prati, la quale ha raccontato la sua verità, asserendo senza indugio alcuno di essere stata una vittima di una truffa amorosa. Successivamente il conduttore ha chiesto alle sue due opinioniste di dire la propria su tutta questa intricatissima faccenda. Ed in questa occasione la cantante non ha nascosto tutte le sue perplessità, chiedendosi come sia possibile che una donna intelligente come lei sia mai potuta cadere in un tranello del genere:

“Mi spiace, ma la mia mente mi dice ancora no…Io penso che la verità non la sapremo mai…Pamela non puoi essere così ingenua…Sei così intelligente…Chi sono queste persone che ti hanno raggirata?”

L’opinionista ha poi dichiarato di lavorare nel mondo dello spettacolo da diversi anni e non ha mai trovato una persona che l’abbia raggirata in quel modo. Ed ecco scoppiare il caos in studio.

Pamela Prati perde le staffe con le opinioniste del GF Vip: “Vergognatevi, ci sono tante donne truffate!”

Successivamente ha preso la parola la popolare showgirl di origini sarde, la quale è andata su tutte le furie con Orietta Berti, rea di aver mosso dubbi sul suo conto:

“Non c’entra l’intelligenza in questo caso…Allora tutte le donne raggirate non sono intelligenti? L’intelligente sei solo tu Orietta? E’ così cara…Informati…Si chiamano truffe affettive…”

A quel punto ha preso la parola Sonia Bruganelli, che poco prima ha discusso con Cristina Quaranta, asserendo di credere sia legittimo avere dubbi. Pamela è però un vero e proprio fiume in piena, dichiarando schiettamente che dovrebbero vergognarsi perché non difenderebbero mai le donne: “Vi dovete vergognare perchè siete donne che non prendete mai le loro parti…Non essere creduti è la cosa peggiore…” La soubrette ha anche dichiarato di poter provare con i fatti di essere innocente.

Sonia Bruganelli si scaglia contro la showgirl al Grande Fratello Vip: “Stai facendo scena”

L’opinionista del reality show vip condotto da Alfonso Signorini ha poi fatto notare a Pamela Prati di aver avuto una reazione totalmente sbagliata e fuori luogo:

“Esci fuori male…Ti vogliamo dare il beneficio del dubbio invece di fare tutta questa scena…Se reagisce in questo modo ma dai…”

La moglie di Paolo Bonolis ha poi sferrato una frecciata velenosa alla Prati, insinuando che sia andata mesi e mesi in Tv a parlare di questo suo dolore per lucrarci sopra: “Tutti abbiamo vissuto cose sulla nostra pelle, ma non andiamo mesi e mesi a guadagnare i soldi in Tv…” Tuttavia Pamela ha subito smentito: “Non ho guadagnato proprio nulla…” Dopo questo feroce scontro la soubrette è scoppiata in lungo pianto, tanto che gli altri inquilini sono accorsi a consolarla.