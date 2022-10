Ballando con le stelle, boom! Due ballerini per una notte nella 3^ puntata

Rivelati in anteprima da TvBlog i prossimi ballerini per una notte: ecco di chi si tratta

La seconda puntata dello show condotto da Milly Carlucci è andata in onda da meno di ventiquattro ore e già è trapelata una voce relativa al terzo attesissimo appuntamento, che vedremo su Rai1 sabato prossimo, 22 ottobre, come sempre a partire dalle 20.35: TvBlog, informatissimo sui dietro le quinte dei principali programmi Rai, Mediaset e non solo, ha infatti svelato in anteprima chi scenderà in pista con il ruolo di ballerino per una notte, anzi ballerini per una notte è il caso di dire, visto che nella diretta di sabato prossimo saranno due, ossia Simona Izzo e suo marito Ricky Tognazzi.

Simona Izzo e Ricky Tognazzi ballerini per una notte… ma non si esibiranno in coppia

Sempre da Blogo apprendiamo che i due ballerini per una notte nella terza puntata di Ballando con le stelle 2022 non si esibiranno in coppia, ma ognuno con un partner diverso: Simona sarà infatti accompagnata da un ballerino e Ricky da una ballerina. Come se la caveranno? Sicuramente bene, ma bisognerà vedere come si comporterà la giuria nel votarli, dopo quanto è accaduto clamorosamente ieri sera quando per la prima volta nella storia dello show, l’ospite di turno, ossia l’attore Massimiliano Gallo della fiction Imma Tataranni e Vincenzo Malinconico, ha ricevuto ben due 0, esattamente da Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, i quali hanno però voluto fare uno sgarro ad Alberto Matano, ‘accusato’ di assegnare i punti del tesoretto a concorrenti non meritevoli.

Milly Carlucci affila gli artigli per la terza sfida in ascolti contro Tu si que vales

Sono cresciuti gli ascolti di Ballando ieri sera rispetto alla prima puntata, anche se ad avere la meglio è stato di nuovo il competitor, cresciuto anch’esso. La differenza di telespettatori tra i due show è stata di circa 400mila. Come andranno le cose sabato prossimo? Riuscirà Milly Carlucci a rosicchiare altro pubblico al programma competitor? Vedremo se la coppia di ballerini per una notte porterà fortuna alla trasmissione.