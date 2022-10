Ballando con le stelle, Marta Flavi spiazza: “Mi sono sentita inadeguata”

“Ecco perchè mi sono sentita inadeguata quando ho conosciuto il mio maestro”, parla la concorrente

Mancano solo due giorni al debutto di Ballando con le stelle 17, che Milly Carlucci condurrà a partire da dopodomani, sabato 8 ottobre 2022, come sempre dalle 20.35 su Rai1. Tra i concorrenti che vedremo esibirsi c’è Marta Flavi, che in un’intervista rilasciata all’ultimo numero del settimanale Nuovo ha raccontato com’è stato il primo incontro con il suo maestro di ballo, Simone Arena:

Mi sono sentita inadeguata per motivi anagrafici, lui è un trentenne al quale darebbero anche dieci anni di meno!

ha dichiarato, aggiungendo: “Ho deciso però di buttarmi, decisa a dare il meglio di me stessa”.

“A Ballando con le stelle mi muovo in un ambiente elegante e discreto”, le parole di Marta Flavi

Sempre nell’intervista in questione la concorrente di Ballando ha ammesso di non aver mai accettato di fare reality per evitare di finire in un calderone spesso caratterizzato dal cattivo gusto: “Ringrazio Milly Carlucci per avermi dato l’opportunità di partecipare al suo programma, ho accettato avendo la certezza di muovermi in un ambiente che è elegante e discreto” ha spiegato, non nascondendo di essere emozionata come una debuttante che ha tanta voglia di dimostrare di sapersela cavare in pista.

Nell’intervista ha parlato anche del suo storico programma Agenzia Matrimoniale: “Ho combinato tanti matrimoni. Ho scelto di fare quella trasmissione raccontando l’amore nel massimo rispetto dei sentimenti altrui, senza ricorrere alla lacrima facile, decisione che si è rivelata giusta essendo durato sette anni il programma” ha dichiarato.

Marta Flavi e il suo rapporto con la fede: “Sono molto religiosa”

Prima della fine dell’intervista la concorrente di Ballando con le stelle 2022 ha rivelato lati inediti di sé, ammettendo di essere molto religiosa e di recitare una Ave Maria e un Padre Nostro tutte le mattine: “Credo che la fede ci aiuti ad andare avanti conservando la fiducia nel futuro e godendoci il presente senza farci condizionare dal passato” ha dichiarato, svelando anche: “Sono una donna che ha amato molto e che è stata amata”.