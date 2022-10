Barbara d’Urso addolorata per una grave perdita: “Una persona stupenda”

Morte Franco Gatti ha sconvolto la popolare conduttrice: il suo ultimo saluto sui social

Purtroppo stamattina è stata data una brutta notizia online ed in Tv su uno dei membri della popolare band I Ricchi e Poveri. Cos’è successo? E’ morto Franco Gatti all’età di 80 anni. Una notizia che ha sconvolto nel vero senso della parola diversi personaggi del mondo dello spettacolo, che si sono subito precipitati sui social per dargli l’ultimo saluto. Tra questi c’è anche Barbara d’Urso, che su twitter ha rivelato ai suoi tanti follower di aver avuto modo di conoscerlo molto bene, visto che è venuto spesso e volentieri nelle sue trasmissioni a raccontarsi (il post è disponibile dopo il secondo paragrafo): “Tante volte ci siamo incontrati e si è raccontato…”

Barbara d’Urso sul popolare cantante de I Ricchi e Poveri morto oggi confessa: “Era una persona davvero stupenda”

Successivamente la popolare conduttrice di Pomeriggio Cinque, parlando sempre su twitter di Franco Gatti morto oggi ad 80 anni, ha anche voluto fare un’altra rivelazione. Di cosa si tratta? Non ha fatto mistero che il popolare artista era davvero una persona meravigliosa: “Una persona stupenda…” La presentatrice del rotocalco pomeridiano di Canale 5, la quale ieri ha ripreso una sua ospite in diretta perchè ha fatto un’uscita un po’ troppo forte, ha poi colto la palla al balzo per ricordare a tutti che gli artisti non muoiono mai. Ovviamente anche i suoi tanti fan hanno apprezzato tantissimo questo post mettendo centinaia di like. La presentatrice ha già rivelato oggi ad inizio puntata che più tardi parlerà ampiamente di Franco Gatti.

Tante volte ci siamo incontrati e si è raccontato… Una persona stupenda… #gliartistinonmuoionomai🌹 pic.twitter.com/3BB3CawGbH — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) October 18, 2022

Ascolti Pomeriggio Cinque, allarme rosso: Alberto Matano prende il largo

Purtroppo oggi non è una bella giornata per Barbara d’Urso non solo per la morte improvvisa di Franco Gatti. Difatti la conduttrice ha toccato un nuovo record negativo con il suo programma quotidiano di Canale 5 totalizzando nella presentazione poco più del 12%, mentre nel programma vero e proprio è stata seguita da 1 milione e 312 mila spettatori con il 14.09%, mentre nella seconda i telespettatori sono stati 1 milione 377 mila con il 12.70% di share. Lontanassimo Matano, che ieri ha registrato addirittura il 21.70% di share. Riuscirà oggi la d’Urso a risollevarsi?