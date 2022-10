Barbara d’Urso trattiene la rabbia in diretta: c’entra l’addio di Ciacci

Scritto da Alessio Cimino , il Ottobre 4, 2022 , in Barbara D'Urso

Pomeriggio Cinque, la conduttrice visibilmente arrabatta: c’entra lo stylist

La seconda parte del programma condotto da Barbara d’Urso è stata dedicata interamente al Grande Fratello Vip e al ‘caso Marco Bellavia’. In questa circostanza ha mandato in onda diversi servizi in cui ha mostrato ai telespettatori l’atteggiamento molto negativo tenuto dalla maggior parte dei concorrenti vip nei confronti di Marco, che giorni fa è stato costretto ad abbandonare la Casa di Cinecittà. Una clip è stata dedicata anche a Giovanni Ciacci, che è stato il ‘nemico’ numero uno di Bellavia. Finito l’RWM la maggior parte degli spettatori a casa hanno notato che la conduttrice, pur evitando accuratamente di esprimere la sua opinione, è sembrata essere assai nervosa e forse delusa dallo stylist, visto che sono amici di lunga data (il video è disponibile dopo il secondo paragrafo).

Barbara d’Urso parla della depressione: “Si può guarire, io lo so bene”

Successivamente la conduttrice di Pomeriggio 5 ha continuato a parlare delle fragilità di Marco Bellavia, facendo un importante puntualizzazione. Difatti nel momento in cui un’ospite ha parlato di malattia mentale, la presentatrice, la quale è finita nel mirino di Alberto Matano, è intervenuta asserendo che la depressione è un’altra cosa:

“Tutto ha a che fare tranne che con la malattia mentale…La depressione è una malattia che va curata anche con il sostegno delle persone che stanno intorno a voi…Se ne esce, ed io lo so…”

A quel punto ha preso la parola la Collovati, asserendo che purtroppo ci sono stati alcuni inquilini vip della casa più spiata dagli italiani a parlare di neurodeliri: “L’ha detto Elenoire ed è quello che poi passa come concetto…”

LA FACCIA DI BARBARA DOPO AVER MOSTRATO LA CLIP SU CIACCI CHE PROVAVA A GIUSTIFICARSI #pomeriggio5 pic.twitter.com/BPKGTZQHtl — trashtvstellare (@tvstellare) October 4, 2022

Marco Bellavia e il sostegno da parte della conduttrice: “Un abbraccio fortissimo”

Ha poi ripreso la parola Barbara d’Urso per esprimere in diretta a Pomeriggio 5 il suo più totale sostegno nei confronti del concorrente ritirato dal Grande Fratello Vip:

“Marco sicuramente ci sta guardando, e gli do un abbraccio enorme…Un bacio grandissimo con il cuore…”

La conduttrice ha inoltre rivelato di averlo avuto ospite in studio un anno fa circa, non nascondendo il fatto che anche in quella occasione ha dimostrato tutta la sua spiccata sensibilità