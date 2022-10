Belen Rodriguez, chiarimento sul suo recente sfogo: “Ecco a chi era dedicato”

La conduttrice a chi ha rivolto il messaggio al vetriolo? Lei sottolinea: “Non intendo a rivelare l’identità”

La famosa conduttrice Belen Rodriguez ha catturato l’attenzione di parecchi utenti della rete, per aver pubblicato un messaggio al vetriolo tra le storie del suo profilo Instagram. In molti hanno colto un riferimento all’ex compagno Antonino Spinalbese, che è uno dei concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini. La smentita è arrivata oggi proprio dalla showgirl argentina, che ci ha tenuto a fare un chiarimento:

“Per fare chiarezza il mio personale sfogo dell’altro ieri sera dedicato esperessamente ad una persona di cui non intendo rivelare la sua identità“.

La showgirl dopo la sfuriata sui social fa una smentita: “Non è riferito al padre di mia figlia”

Ha fatto discutere il popolo della rete, la storia che ha condiviso Belen Rodriguez sui social nelle scorse ore. Sono stati parecchi coloro che hanno ipotizzato che la showgirl argentina si sia riferita al padre di sua figlia Luna Marì, che attualmente si trova nella casa del GF Vip 7 come concorrente. Per la precisione le parole scritte dalla popolare 38enne attraverso cui ha fatto capire di essere furiosa, sono state le testuali: “Forse dovrei ogni tanto prendere delle lezioni lessicali, così mi è stato detto, ma il vaff*****o (che si capisce molto facilmente) quando le cose qualcuno le racconta diversamente per i suoi comodi credo sia dovuto e parecchio chiaro, tra l’altro la mia metafora preferita! Buona notte alle persone che hanno il coraggio di cercare un dialogo per costruire, non per distruggere”. Nella giornata di oggi, la presentatrice di Tu si que vales riguardo al suo recente sfogo ha chiarito: “Non è assolutamente riferito al padre di mia figlia”.

La riflessione della presentatrice di Tu si que vales: “Ecco cosa penso mentre torno a casa”

Sempre nelle scorse ore, la conduttrice si è lasciata andare a una riflessione:

“Mentre torno a casa penso che oltre ad essere una donna in carriera che conduce appunto la vita che vuole condurre, mi soffermo e mi emoziono, perchè quando torno a casa sommersa di soddisfazioni raggiunte con fatica posso trasmettere ai miei figli il mio vissuto, sperando che nel mio sguardo possano cogliere l’assoluta libertà di scelta”.

Intanto la showgirl argentina ai microfoni del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni si è lamentata, quando è stata invitata a parlare della sua attuale situazione sentimentale: “Alla fine di tutte le interviste c’è sempre la domanda sulla vita privata, sono un po’ stufa“.