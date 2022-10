Belen Rodriguez non ne può più, lo sfogo su Stefano De Martino: “Sono stufa”

Scritto da Simona Tranquilli , il Ottobre 11, 2022 , in Gossip

Conduttrice de Le Iene stufa delle domande sulla vita privata: lo sfogo

È tornata al timone del programma di Davide Parenti Belen Rodriguez che è salda anche alla conduzione di Tu si que vales. La bella argentina ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, glissando però sulla vita privata. In questi anni infatti la situazione sentimentale della modella è stata più volte al centro del gossip e l’intromissione dei paparazzi l’ha spesso infastidita. La fine della storia con Antonino Spinalbese, padre di Luna Marì, è stata seguita dal secondo ritorno di fiamma con il marito Stefano De Martino sul quale però la showgirl non ha voluto esprimersi, confessando:

“Alla fine di tutte le interviste c’è sempre la domanda sulla vita privata, sono un po’ stufa”.

La conduttrice non ha voluto rispondere alla domanda sul perchè ha fatto scadere per due volte la richiesta di divorzio con il consorte, cercando di mantenere privata quella che è la sua sfera intima. Quel che è certo è che l’amore con l’ex ballerino di Amici prosegue a gonfie vele e questa volta sembra essere destinato al per sempre.



Belen Rodriguez sul ruolo di inviata: “Impegnativo dal punto di vista mentale”

Nella nuova edizione de Le Iene, la conduttrice argentina, che si è infortunata ieri, si è messa alla prova anche nei panni di inviata, parlando di dismorfofobia, e proprio su questo nuovo ruolo ha raccontato:

“Condurre mi diverte tantissimo ma al ruolo di inviata mi sono proprio appassionata”.

Ha poi proseguito il suo lungo racconto sottolineando:

“Per me è stata anche una prova impegnativa dal punto di vista mentale”.

La conduttrice ha raccontato di aver letto il dolore della sua interlocutrice e sottolineato l’importanza di parlare di questi problemi. “Viviamo in una società in cui c’è poca comprensione e attenzione per l’altro” ha raccontato, dichiarando poi: “Dovremmo essere tutti più uniti”.

“È stato un episodio gravissimo”, la confessione della conduttrice sul caso Marco Bellavia

Sensibile al tema del bullismo e attenta alle fragilità dei giovani, Belen Rodriguez non ha nascosto di aver seguito la vicenda che ha colpito il conduttore di Bim bum bam al Grande Fratello Vip. Senza peli sulla lingua la showgirl ha ammesso: “È stato un episodio gravissimo”, sottolineando l’importanza di ritrovare l’empatia e di essere più attenti all’altro.