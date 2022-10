Belen Rodriguez dolorante, brutto infortunio alla caviglia: “Fa male”

Conduttrice di Tu si que vales con la caviglia gonfia: “Mi sono fatta male”

Sempre sorridente e solare davanti alle telecamere, Belen Rodriguez regala anche ai followers su Instagram il suo ottimismo e la sua positività. Poche ora fa però ha svelato di essersi infortunata alla caviglia. “Devo dire che fa leggermente male” ha commentato nelle sue storie immortalando il piede gonfio, come visibile nella foto in basso. La bella argentina però non ha perso il suo buonumore, al contrario ha trovato il modo di ironizzare e trovare il lato positivo anche in questo incidente, raccontando:

“La solita vostra combina guai! Comunque mi sono fatta male ballando, lo rifarei!”.

La conduttrice pronta per una nuova puntata de Le Iene, programma che ha debuttato il 4 ottobre con la nuova edizione, ha voluto rendere partecipi i suoi followers delle sue giornate, condividendo alcune pagine di un libro e mostrando le serie tv che ama guardare.



Belen Rodriguez si sfoga e lancia un messaggio: “Oggi combatto per l’unione”

Serena accanto a Stefano De Martino con cui ha ritrovato un amore mai spento, dopo la fine della relazione con Antonino Spinalbese, la conduttrice de Le Iene è impegnata anche nella promozione del suo brand. Proprio sui social, tra uno shooting e l’altro, ha colto l’occasione per lanciare un messaggio:

“Oggi combatto per l’Unione, che potrebbe apparentemente sembrare retorica, ma non lo sembra, lo è! E continuerò a riproporre questo argomento, appunto, l’unione fa la forza”.

La nota conduttrice ha poi proseguito il suo lungo post su Instagram, dopo aver mostrato nelle sue storie la caviglia gonfia (visibile in basso), dichiarando: “Desidero una comunità funzionante per tutti noi”.



Conduttrice a cuore aperto, le dolci parole per i suoi fans: “L’amore porta bene”

Nonostante il piccolo incidente alla caviglia, Belen Rodriguez, che si è sfogata di recente, non ha perso il sorriso, al contrario ha voluto ringraziare personalmente su Instagram Stories tutti i suoi fans. La presentatrice ha ringraziato chi la coccola dopo Tu si que vales, preparandole un cappuccino speciale, e ha scritto queste toccanti parole ai suoi fans: “Una buona notte a voi che mi seguite con tanto affetto e si sa, l’amore porta bene”.