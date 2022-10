Belen Rodriguez, incidente clamoroso a Le Iene: imbarazzo in studio (VIDEO)

Le Iene, la conduttrice ha avuto un imbarazzante incidente in diretta: esplode il vestito

Ieri sera è andata in onda su Italia 1 una nuova puntata del programma ideato da Davide Parenti. E alla conduzione c’erano come al solito Teo Mammucari e Belen Rodriguez. Proprio quest’ultima è stata protagonista di un incidente imbarazzante in diretta. Cos’è successo? Il suo collega conduttore le ha chiesto di fare una mossa di una coreografia. In questa occasione è successo l’inimmaginabile. Difatti si è rotto il bottone del vestito mostrando così il suo décolleté al pubblico a casa (il video è disponibile dopo il secondo paragrafo). Ovviamente è calato l’imbarazzo in studio.

Belen Rodriguez non se la prende dopo l’incidente: “Sono cose che capitano”

La showgirl argentina ha comunque avuto una reazione immediata girandosi di spalle e chiudendo il vestito con le mani. E in questo modo la showgirl, che in un’intervista rilasciata al magazine TeleSette ha parlato degli attacchi social, ha condotto gli ultimi minuti della puntata de Le Iene asserendo che purtroppo in diretta certe cose possono succedere: “Ragazzi scusate, ma questo è il bello della diretta, andiamo avanti…” E anche Teo Mammucari, dopo essersi fatto una grassa risata, ha cercato di prendere immediatamente la situazione in mano: “Ok andiamo avanti…”

La soubrette affronta un hater: il faccia a faccia a Le Iene

Nel corso della puntata è stato mandato in onda anche un servizio realizzato dalla stessa Belen Rodriguez. Difatti quest’ultima ha incontrato fan ed hater al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. In questa occasione ha anche avuto modo di incontrare un ragazzo, che l’ha attaccata perchè tempo fa ha dichiarato di guadagnare quanto un calciatore: “Sei stata una grandissima delusione perché è stata una pugnalata allo stomaco. Io sono disoccupato da 8 anni…Ho fatto tantissimi provini, anche per la Tv…” La showgirl, dopo aver ascoltato in religioso silenzio questa persona, ha quindi dichiarato con tutta calma che sui suoi guadagni ha semplicemente detto la verità, aggiungendo che fare i provini per la Tv non è certo un lavoro, bensì una possibilità in più: