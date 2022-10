Le Iene, sfogo doloroso di Belen Rodriguez: “Le cattiverie feriscono”

Scritto da Giulia Tolace , il Ottobre 18, 2022 , in Personaggi Tv

Belen Rodriguez si racconta: “Mi incavolo quando toccano i miei affetti”

Sta andando in onda proprio in queste ore una nuova imperdibile puntata de Le Iene su Italia1 con la conduzione di Teo Mammucari e della showgirl argentina. E proprio quest’ultima ha rilasciato una lunga e intensa intervista sulle pagine del settimanale Tele Sette. Qui Belen, felicissima e orgogliosa del suo ruolo da Iena (visto che quest’anno oltre a condurre è scesa anche sul campo) racconta quando è il momento della vita privata in cui tira fuori le unghie.

“Io ormai sono abituata a tutte le cose che dicono su di me. Mi scivolano addosso, anche se le cattiverie possono ferire. Mi incavolo quando toccano i miei affetti, quando vedo che c’è poco rispetto”

spiega la Rodriguez. Belen aggiunge di essere una persona generosa, che si fida, e nonostante le batoste e le delusioni continua a portare avanti questo lato.

La conduttrice de Le Iene entusiasta del suo ruolo: “E’ il programma che avrei sempre voluto fare”

Approdata l’anno scorso per la prima volta nello storico programma di Italia1 Belen Rodriguez, che ha fatto una confessione, inizialmente ha ricevuto moltissime critiche dal popolo del web. Tuttavia dopo le prime puntate la showgirl è riuscita a lasciarsi andare e ad essere se stessa riuscendo a convincere così un po’ tutti. Tanto che è stata confermata anche quest’anno per la nuova edizione e di questo, nel corso dell’intervista, Belen si dice felicissima. E sul motivo di tanta gioia spiega:

“E’ il programma che avrei sempre voluto fare”.

Belen Rodriguez e il retroscena sul programma di Italia1: “Ho fatto chiamate su chiamate”

Ma com’è nata la voglia e poi in concreto l’approdo di Belen nel programma di Italia1?

“Ho seguito Davide parenti facendogli chiamate su chiamate”

racconta la conduttrice. Quest’ultima spiega che secondo lei Le Iene è il format più innovativo e coraggioso della televisione italiana. Inoltre racconta il grande lavoro che c’è dietro per dare voce a tutte quelle persone che subiscono ingiustizie, hanno bisogno d’aiuto e non sanno come farsi ascoltare. “Volevo e dovevo assolutamente farne parte” conclude la showgirl argentina.