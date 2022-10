Belen Rodriguez non si trattiene: “Mi alzo con l’idea di spaccare il mondo”

Tu si que vales, conduttrice svela sui colleghi: “C’è una cosa che ci unisce”

Felice e fiera di far parte della squadra del talent del sabato sera di Canale5, Belen Rodriguez ha rotto il silenzio sulle pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, e ha ammesso di aver molti tratti in comune con Giulia Stabile, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. La showgirl ha raccontato:

“Ogni giorno mi sveglio e mi alzo dal letto con l’idea di ‘spaccare il mondo'”.

Un’energia e una voglia di fare la differenza e migliorare il mondo che condivide con gli altri conduttori del programma di Canale5. Intanto la presentatrice argentina è salda al timone de Le Iene, che conduce insieme a Teo Mammucari, che questa sera manderà in onda l’incontro con i detrattori avvenuto ieri mattina al Museo della Scienza di Milano.



Belen Rodriguez confessa di avere un desiderio: “Ecco cosa vorrei imparare a fare”

In attesa della nuova puntata di Tu si que vales, la conduttrice ha raccontato di rimanere sempre a bocca aperta difronte alle esibizioni dei talenti in gara. In particolare a stupirla in questi anni è stata una danzatrice che usava tessuti attaccati al soffitto per volare in aria.

“Vi ricordate quella donna che volava sui palloncini in cielo attaccata a tessuti? Ecco, io vorrei sul serio saper fare quella cosa e un giorno ci proverò”.

Il sogno di Alessio Sakara invece, in base quanto rilasciato sulle pagine della rivista su citata, è quello di saper suonare, mentre Martin Castrogiovanni vorrebbe imparare a cantare e Giulia Stabile a fare la maga.

Tu si que vales, conduttrice ammette: “Vado matta per Teo Mammucari”

Senza peli sulla lingua, Belen Rodriguez, emozionata per un incontro ieri, ha raccontato di ammirare molto i giudici del programma del sabato sera di Canale5, ma uno in particolare la farebbe impazzire.

“Vado matta per Teo Mammucari, si alza e vuole sfidare Rudy su cose complicatissime”.

Queste le parole della presentatrice che poi, divertita, ha ammesso: “La cosa sorprendente è che spesso queste cose riescono pure a farle!”. Intanto l’appuntamento con il fortunato talent di Canale5 è per sabato prossimo, a partire dalle 21.25.