Bella Ma’, Andrea Roncato amareggiato: “Associato alla droga? Mi ferisce”

Scritto da Liliana Morreale , il Ottobre 21, 2022 , in Musica

Andrea Roncato fa chiarezza: “Essere associato alla droga dopo 27 anni mi ferisce”

Nella puntata di oggi di Bella Ma’ è stato ospite il noto attore che ha concesso una lunga intervista. Rispondendo alle domane poste sia dai ‘boomer’ che dalle ‘generazione Z’, Roncato ha avuto modo di fare chiarezza su una questione che lo amareggia e ferisce da quasi 30 anni. Se infatti si cerca sul noto motore di ricerca il suo nome spesso viene associato alla droga, su questo l’attore ha confessato:

“Non scrivono che io ho fatto certe cose, mantenuto canili… invece questi titoli dopo 27 anni fanno ancora effetto. Mi ferisce perché io con l’intento di dare un messaggio ‘Non fate str****e perché è una roba che non può darvi vantaggi’ e invece ancora mi associano…”

Bella Ma’, confessione dolorosa dell’attore: “Frequentavo gente che faceva uso di sostanze”

Durante la sua chiacchierata nel programma di Pierluigi Daico, Andrea Roncato prima ha attaccato giornalisti e blogger che utilizzano titoli sensazionalistici nei titoli solo per attrarre click e poi ha voluto spiegare una volta per tutte perché in passato è stato associato all’eroina.

“Io frequentavano anche gente che faceva uso di queste cose ed io per uscire con loro la sera, mi sono detto: ‘Ma si, mi faccio anche io.’ Poi con il passare del tempo capivo che era una grande cavolata. Ti ritrovavi con gente che non sapevi chi era, con amicizie che non erano amicizie e pian piano cominciava a darmi un senso di nausea. Una mattina capendo che fosse una grande str****a ho detto basta.”

ha confessato l’attore, aggiungendo che da allora ne apertamente parlato proprio per invitare i più giovani a non seguire il suo esempio.

Andrea Roncato ricorda Moana Pozzi nel programma di Rai2: “Le sono grato”

Spazio avuto durante l’ospitata a Bella Ma’, dove di recente si è sfogata Emanuela Aureli, anche un ricordo dell’attore per Moana Pozzi. I due ebbero una breve storia d’amore nel 1985 ma l’attore della pornodiva ha un bellissimo ricordo tanto da confessare: “Le sarò sempre grato. Ci frequentammo per sei mesi, non faceva ancora la pornodiva, l’avevo conosciuta sul set de I pompieri. Oltre che bella, era intelligente e profonda, sapeva parlare di tutto, dal calcio alla filosofia”.