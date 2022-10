Tale e Quale Show, amaro sfogo di Emanuela Aureli: “Mio figlio non è malato!”

Emanuela Aureli si sfoga duramente a Bella Ma’: “Mio figlio non è autistico, è una fake news”

Nella puntata di oggi del talk di Pierluigi Diaco, è stata ospite la bravissima imitatrice e coach di Tale e Quale Show che si è raccontata in una lunga intervista. Prima di tutto però, la Aureli ha voluto fortemente smentire una notizia falsa che gira da anni sui social e che riguarda suo figlio Giulio di appena sei anni. Circola da tempo la notizia che il piccolo sia affetto da autismo ma oggi è arrivata la secca smentita:

“Non è così, abbiamo trovato questa notizia su internet ed hanno detto che è autistico io sconvolta perché lui è sano e libero ringraziando Dio, gira da due annetti questa notizia inventata.”

L’imitatrice ha aggiunto che ovviamente se il figlio non fosse stato sano lo avrebbero amato comunque.

Carlo Conti e la rivelazione dell’imitatrice: “Mi ha insegnato tante cose”

Durante la chiacchierata con Pierluigi Diaco, Emanuela Aureli ha rivelato com’è il rapporto con il conduttore di Tale e Quale Show con cui lavora da anni:

“Carlo è come un fratello maggiore che mi ha insegnato tante cose, equilibrio, il rispetto, ad essere un grande lavoratore ed è un uomo di grande sostanza umana, grande spessore umano e professionale, devo dirgli grazie tanto.”

Dopo gli elogi l’imitatrice ha imitato una delle concorrenti più iconiche di quest’ultima edizione Valeria Marini dicendo che come personaggio è sicuramente colei che resta più impressa.

Bella Ma’, Emanuela Aureli si commuove ricordando Raffaella Carrà: “La piangono in tanti”

Infine, la coach di Tale e Quale Show si è più volta commossa ricordando i grandi artisti con cui ha lavorato tra cui Raffaella Carrà, che ha affiancato in una passata edizione di Carramba che Sorpresa. Su di lei l’Aureli ha ammesso in lacrime: “Penso che la piangano in tanti Raffaella, mi fece sentire subito a casa e mi ha messo a mio agio. È una donna con una grande essenza, umiltà e professionalità. È stato un onore lavorare con lei.” Parlando della sua carriera, invece, l’imitatrice ha ammesso che il suo più grande successo è l’affetto del pubblico che non gli è mai mancato mentre infine ha ricordato l’appuntamento con la quarta puntata dello show per venerdì prossimo.