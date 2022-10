Caduta libera, Gerry Scotti sciocca tutti: “Intervenuti i vigili del fuoco”

Caduta Libera, conduttore svela un retroscena su una concorrente: “Sono intervenuti i vigili del fuoco”

È pronto a tagliare il nastro delle mille puntate del game show preserale di Canale5 Gerry Scotti che ha rotto il silenzio sulle pagine dell’ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni. Il conduttore ha raccontato che le prime quarantotto puntate del programma erano state girate in uno studio all’estero e la prima puntata trasmessa è stata uno speciale con protagonisti i vip. Proprio sull’amica Valeria Marini, protagonista dell’episodio di lancio dello show, ha svelato un retroscena:

“Sulla botola non voleva togliersi le scarpe con i tacchi, intervennero i vigili del fuoco. Poi andammo al ristorante a brindare. Portò bene”.

Il programma è entrato subito nel cuore del pubblico passando da esperimento estivo a un classico della televisione. Ma i retroscena non sono finiti! Il conduttore ha svelato che gli ospiti che l’hanno fatto più disperare e che si sono più disperati nel cadere sono stati proprio i vip: “Amaurys Perez, alto due metri, arrivava quasi a piangere dall’ansia”.



Gerry Scotti lo ammette per la prima volta: “Nel game show di Canale5 il più amato resta Nicolò Scalfi”

Ha sfornato una lunga serie di campioni Caduta Libera che continua ad appassionare il pubblico di Canale5. Il conduttore ha ammesso però che alcuni dei protagonisti sono entrati maggiormente nel cuore dei telespettatori:

“Il più amato resta Nicolò Scalfi, ma anche Christian Fregoni, il bagnino bresciano, ha avuto grande accoglienza dal pubblico”.

La forza del programma sta anche nella possibilità di cadere e poter tornare in gioco. Il conduttore ha infatti ammesso: “Nella vita può capitarti di cadere, ti rialzi e ci riprovi”. L’esempio è quello di Gabriele Giorgio, diventato alla fine uno dei campioni.

Noto conduttore svela un segreto: “Ecco perchè non va più in onda The Wall”

Ha lanciato programmi entrati nella storia della televisione Gerry Scotti che ha voluto svelare come mai su Canale5 non va più in onda The Wall. Il conduttore ha ammesso infatti che la gestione del game show era complicata:

“Si potevano vincere 300 mila euro ogni sera e un montepremi così è ingestibile”.

Ora però il conduttore è fiero di essere arrivato al traguardo delle mille puntate di Caduta Libera, che ha avuto un debutto polemico quest’anno, e si augura continui a siglare trionfi.