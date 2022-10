Can Yaman sta male, sospese le riprese di El turco: cosa gli è successo?

L’attore protagonista della serie El turco non sta bene: tutti gli aggiornamenti

Come le numerosissime fan dell’attore turco sanno Can Yaman si trova a Budapest, ed ha lasciato l’Italia, perché sono iniziate le riprese della nuova serie che lo vedrà protagonista. Questo nuovo progetto, targato Disney+, si sta girando a Budapest dove l’attore resterà per sei mesi. I lavori però hanno avuto una battuta d’arresto in quanto Can è stato costretto a restare a letto. Ma cos’è successo all’attore tanto amato nel mondo? Pare che Can abbia contratto un bel raffreddore che non gli ha permesso di continuare le riprese. A dirlo è stato lui stesso, come riporta Comingsoon, durante il programma W l’Italia dove è intervenuto insieme a Francesca Chillemi a seguito della prima puntata di Viola come il mare.

Can Yaman pronto per la seconda puntata della fiction: “I sorrisi più belli li condividiamo con voi”

Mentre l’attore si trova a Budapest per girare El turco qui in Italia sta per andare in onda la 2 puntata di Viola come il mare, come sempre su Canale5 dalle 21:45 circa. Questo è un progetto al quale l’attore tiene tantissimo, sia perché si tratta della sua prima serie girata interamente in italiano, sia perché ha sempre desiderato interpretare un poliziotto. E sembra proprio che il suo Francesco Demir sia piaciuto ai tanti telespettatori che hanno seguito la prima puntata. Nelle ultime ore sul suo profilo Instagram Can ha scritto:

“I sorrisi più belli li condividiamo con voi stasera in prima serata su Canale5. Tra l’altro è una gioia per noi leggere le vostre recensioni bellissime e sapere che ci volete bene. Non mancate mai, un abbraccio forte”.

Prime anticipazioni sulla nuova serie El turco: l’attore fa un tuffo nel passato

Non si sa ancora molto sulla trama della nuova serie targata Disney+ ma si tratta di un progetto interamente diverso da quelli fatti fino ad ora dall’attore. Infatti Can Yaman, che girerà interamente in inglese, interpreterà un soldato combattente durante l’assedio di Vienna. Una volta fatto prigioniero si nasconderà in Italia e troverà rifugio anche grazie ad una donna. Il nome dell’attrice non è ancora ufficiale ma pare che possa essere l’italiana Greta Ferro che in questi giorni si trova proprio a Budapest.