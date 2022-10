Can Yaman festeggia un grande traguardo di Viola come il mare: “Tanta roba”

L’attore di Viola come il mare pazzo di gioia per un risultato: numeri importanti per la serie

Ogni venerdì il pubblico può seguire Can Yaman in prima serata su Canale5 nei panni dell’Ispettore Capo Francesco Demir dove recita interamente in italiano. Un lavoro importante e non facile che purtroppo, dopo una prima puntata con ascolti ottimi, sta vedendo diminuire sempre di più il pubblico. Tuttavia c’è un dato importante che non va trascurato e che l’attore ha voluto condividere sulle stories del suo profilo ufficiale Instagram. Ebbene questa serie stando ai dati è la più seguita dai giovani con quasi il 25% di share nelle persone tra i 15 e i 34 anni. Su questi risultati l’attore ha scritto:

“E’ tanta roba piacere ai giovani. Soprattutto venerdì sera che tutti stanno fuori”.

A seguire, invece, si trova Mina Settembre, anch’essa molto seguita dai giovani tanto da aggiudicarsi il secondo posto.

Viola come il mare 2 si farà? Conferme e dubbi

La fiction con Can Yaman, che si è sentito male, era la più attesa della stagione televisiva autunnale e le aspettative erano molto alte. Cos’è successo, dunque, tanto da fare abbassare gli ascolti? Sul web le maggiori critiche vanno alla recitazione in italiano dell’attore turco ma c’è da dire che Can parla molto bene la lingua ed inoltre il suo personaggio, Francesco Demir, viene proprio da Istanbul dunque l’idea è credibile. Il feeling con Francesca Chillemi regge benissimo, tra complicità e attrazione, e durante le puntate non mancano risate e dialoghi attivi. A questo punto cosa succederà alla già annunciata seconda stagione? Va detto infatti che fino ad ora diversi addetti ai lavori avevano confermato il seguito: ci sarà anche con questi numeri? Mancano ancora 3 puntate e chissà che gli ascolti non possano migliorare.

Can Yaman al lavoro per il nuovo ruolo

In attesa di vedere cosa succederà nella 4 puntata di Viola come il mare l’attore turco sta già lavorando ad una nuova serie tv. Si tratta di El turco che andrà in onda su Disney+ e racconterà le avventure di un soldato durante l’assedio di Vienna. Un altro progetto nuovo e ambizioso che permetterà a Can di farsi conoscere in un nuove vesti. Al suo fianco, secondo le indiscrezioni, dovrebbe esserci l’attrice italiana Greta Ferro che infatti da settimane si trova a Budapest, nella stessa città dove Can sta girando la serie.