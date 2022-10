Viola come il mare, trama 4 puntata: drastica decisione di Francesco Demir

Francesco Demir e Viola Vitale sempre più lontani

Continuano le avventure di Viola Vitale (Francesca Chillemi) tra articoli di cronaca nera da scrivere, amori sbagliati e la ricerca incessante del padre per le vie di Palermo. Le anticipazioni della quarta puntata di Viola come il mare riserveranno per il pubblico di Canale5 tantissimi colpi di scena, svolte inaspettate e tante novità. C’è però una brutta notizia per i fan della serie tv: il legame tra i due protagonisti sarà sempre più freddo e distaccato. E mentre Viola sarà sempre più presa da Raniero Sammartano (Romano Reggiani), con cui ormai avrà praticamente una relazione, Francesco continuerà ad avvicinarsi a Farah (Kyshan Wilson). Riusciranno i due protagonisti tanto amati dai telespettatori ad abbattere le barriere e lasciarsi andare ai sentimenti che provano l’uno per l’altra?

Le anticipazioni della quarta puntata di Viola come il mare: nuovo amore per la protagonista

Se da una parte Viola Vitale sarà sempre più distante da Francesco Demir (Can Yaman) dall’altro le cose con Raniero diventeranno apparentemente sempre più serie. E così la giornalista si preparerà per un appuntamento importante proprio con il 22enne: si tratta di un lungo weekend romantico. Le cose però non andranno come previsto e diversi imprevisti porteranno la protagonista della serie, di cui è stata confermata la seconda stagione, a vivere un weekend tutt’altro che piacevole! Intanto Viola e Francesco non potranno restare lontani troppo a lungo: infatti due nuovi omicidi li porteranno a dover collaborare l’uno accanto all’altra.

Tutto quello che succederà nella prossima puntata: due nuovi omicidi per Francesco Demir

Mentre Viola Vitale dovrà fare i conti con un tremendo raffreddore, che farà saltare tutti i piani per la sua fuga romantica con Raniero, uno dei due omicidi riguarderà la ristoratrice Luisa Palazzo. Intanto per Francesco le cose si complicheranno molto: allontanatosi da Farah per dedicarsi solo al lavoro, e non lasciarsi coinvolgere dai sentimenti, la ragazza scapperà dal centro di accoglienza. Il secondo omicidio invece riguarderà l’avvocato Graziosi. Infine Viola si troverà davanti ad una scoperta inaspettata sulla collega e amica Tamara, che si è fidanzata sul set della serie durante le riprese.