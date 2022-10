Sanremo 2023, che colpo! Amadeus riporta in tv una famosissima showgirl?

Il direttore artistico pensa a un grandissimo colpo: Natalia Estrada sbarca a Sanremo?

Proseguono i lavori di messa in piedi del Festival di Sanremo 2023. Per il direttore artistico e conduttore Amadeus questo è il momento delle decisioni e delle scelte, i mesi in cui in qualche modo si fa la storia della kermesse. E il presentatore avrebbe un’idea ben precisa, che ha un nome e un cognome: Natalia Estrada. La celebre showgirl spagnola, ex moglie di Giorgio Mastrota e famosissima al termine degli anni ’90 in Italia potrebbe sbarcare all’Ariston il prossimo inverno. Stando a quanto raccolto da TvBlog, Amadeus starebbe pensando proprio alla showgirl spagnola per Sanremo 2023, al via il prossimo febbraio come al solito su Rai1. Una decisione che potrebbe dar seguito a quanto accaduto lo scorso anno con Sabrina Salerno, tornata sul piccolo schermo da co-conduttrice dopo qualche anno di assenza. La Estrada invece è lontana dalle scene addirittura dal 2004.

Nei prossimi giorni la verità

Siamo nella fase delle idee e probabilmente di qualche contatto. Il pazzo pensiero sta frullando nella testa di Amadeus, che vorrebbe riportare la incantevole Natalia Estrada in tv dopo tanti anni di assenza. Una risposta definitiva a questa grande suggestione, secondo Blogo, potrebbe arrivare nei prossimi giorni sul tavolo del direttore artistico. Nel frattempo si scaldano anche gli altri compagni di viaggio di Amadeus, nascono le prime gag con Gianni Morandi (presenza fissa nelle cinque serate di Sanremo 2023) e mentre Chiara Ferragni inizia a muovere i social con un suo scatto fotografico nei pressi del teatro Ariston, cornice della sua prima esperienza tv.

In che ruolo vedremo la showgirl a Sanremo 2023 in caso di ok definitivo? Le ipotesi

Dopo le polemiche dei giorni scorsi per il Festival di Sanremo questo è il tempo della progettazione. Amadeus sta lavorando ai dettagli della kermesse, pronta a tornare sul piccolo schermo il prossimo febbraio. Ancora non è chiaro in quale ruolo Natalia Estrada, nel caso dovesse accettare la proposta del conduttore, si presenterà sul palco della più importante rassegna musicale italiana. Molto probabile che la showgirl spagnola salga sul palco per una delle cinque serate, ma tutte le ipotesi sono percorribili ad ora.