Carlo Conti, morto un famosissimo cantante: “Mi ricordo cosa mi ha detto”

La vita in diretta, il conduttore di Tale e Quale Show ricorda Franco Gatti: “Mi ha detto che…”

Come ogni venerdì anche oggi, 21 ottobre, Carlo Conti è intervenuto a La vita in diretta per lanciare la puntata di questa sera di Tale e Quale, approfittandone anche per ricordare Franco Gatti, il cantante dei Ricchi e Poveri morto martedì. E proprio su Gatti ha raccontato un aneddoto, relativo allo spettacolo dei Ricchi e Poveri andato in onda un paio d’anni fa in prima serata su Rai1, che proprio lui ha condotto: “Ho voluto interpretassero un mix tra la loro ‘Mamma Maria’ e ‘Mamma Mia’ degli Abba” ha asserito, spiegando che Angelo, Angela e Marina gli sono sembrati un po’ perplessi, mentre Franco gli ha detto, convinto: “Si può fare, si può fare!”. E il brano, come sicuramente alcuni telespettatori ricordano, alla fine è stato eseguito con successo.

“Si era spento il suo sorriso”, Carlo Conti e il ricordo struggente del cantante scomparso

Dopo quell’aneddoto, il conduttore di Tale e Quale Show durante il collegamento con Alberto Matano ha parlato anche della disgrazia che ha colpito Franco Gatti alcuni anni fa, ossia la morte prematura del figlio Alessio: “Dopo quella tragedia non aveva più l’energia e il sorriso di un tempo, era cambiato molto, ma la reunion del gruppo gli aveva ridato un po’ di forza” sono state le parole di Carlo.

Comunque non era più il Franco di sempre

ha poi concluso, interrotto da Matano che ha mandato in onda alcuni spezzoni della serata dedicata ai Ricchi e Poveri trasmessa su Rai1, come suddetto, due stagioni fa.

Carlo Conti ricorda le imitazioni dei Ricchi e Poveri a Tale e Quale: “C’è chi li ha fatti tutti e tre”

Dopo il ricordo di Franco Gatti (a La vita in diretta alcuni giorni fa ricordato anche dalla moglie, raggiunta da un’inviata), Carlo Conti si è avvicinato a Gabriele Cirilli dicendo: “Lui i Ricchi e Poveri li ha imitati tutti e quattro, anzi tre ne ha imitati”. E Gabriele ha subito improvvisato calandosi nei panni di Angela interpretando “Sarà quel che ti amo”.