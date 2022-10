A La vita in diretta la moglie di Franco Gatti: “Una forza della natura”

L’inviata del programma di Alberto Matano ha incontrato la moglie del cantante morto oggi

E’ stata raggiunta nel corso della diretta dall’inviata Antonella Delprino Stefania Picasso, moglie di Franco Gatti, che ha rilasciato alcune dichiarazioni trasmesse poco dopo da Alberto Matano, il quale ci ha tenuto a sottolineare: “Quello che stiamo per farvi vedere è un documento di poco fa. Antonella Delprino ha incontrato la vedova di Franco Gatti a Genova”. Dunque la regia ha mandato in onda il servizio in questione. “Come ricorda suo marito?” le ha chiesto la giornalista. A tale domanda la donna ha scelto di rispondere con un sorriso, nonostante il grande dolore che l’ha travolta, dichiarando: “Voglio ricordare mio marito come una forza della natura. Era una persona splendida…”.

Stefania Picasso ricorda il marito con il sorriso e fa anche una battuta ai microfoni de La vita in diretta

“Se devo dire la verità, era più splendido con gli altri che con la moglie” ha detto subito dopo la moglie di Franco Gatti nel servizio mandato in onda da Alberto Matano, cercando di strappare un sorriso ai telespettatori in questo giorno di grande dolore, nel quale tantissimi personaggi del mondo della musica e dello spettacolo in generale, hanno ricordato il cantante dei Ricchi e Poveri morto questa mattina, che in trasmissione ha ricordato anche Iva Zanicchi, definendolo un uomo straordinario.

Mi sono resa conto che è stato veramente tanto amato e continua ad essere amato

ha poi aggiunto la signora Stefania.

“Mi ha riempito il cuore”, la commozione della moglie del cantante dei Ricchi e Poveri

“Rendermi conto che era così amato, mi ha davvero riempito il cuore” ha detto successivamente l’ospite dell’inviata di Alberto Matano, dicendosi commossa nel vedere come tutti stimassero il marito. La donna ha infine ricordato che Franco ha trascorso il suo ultimo compleanno, pochi giorni fa, ossia il 4 ottobre, in ospedale, essendo già ricoverato.

Negli ultimi anni, smettendo di lavorare, è stato più presente, parlo di presenza fisica, ma lui comunque c’è sempre stato, anche quando era lontano

ha dichiarato in conclusione la donna.