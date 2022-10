Carlo Conti, retroscena su Tale e Quale Show: “Ecco chi ho corteggiato di più”

Tale e Quale Show, il cast funziona! Il conduttore: “Ho corteggiato molto Antonino”

Il cast di Tale e Quale Show già dalla prima puntata funziona alla grande. Certo, il programma non ha bisogno di particolari stravolgimenti dato che è come una macchina perfetta che ogni anno ha bisogno solo di alcune rifiniture, ma niente che stravolga in toto lo spirito dello show. In un’intervista al settimanale Nuovo Tv Carlo Conti ha svelato che “ho corteggiato molto Antonino”, che ha vinto la prima puntata con la sua imitazione di Marco Masini con il brano T’innamorerai, e poi si sente di dire un particolare grazie a Valeria Marini e ad Alessandra Mussolini che hanno accettato di mettersi in gioco dato che non hanno nulla più da dimostrare dal punto di vista professionale.

Carlo Conti non vuole cambiare il programma di Rai1: “Automobile perfetta”

Perché un programma dovrebbe cambiare se ancora continua, dopo anni, a essere leader della serata? Si sta parlando di Tale e Quale Show che è definito come “un’automobile perfetta” che periodicamente ha bisogno di restyling e rifiniture come ad esempio “allargare la forbice dei protagonisti” o “dare spazio all’interazione social” visto che i telespettatori sono soliti commentare il programma sui principali social network. Insomma, l’intento del conduttore è chiaro, semplice e condivisibile: “Virare sempre più sul varietà”. Nel frattempo il pubblico non vede l’ora di assistere alle seconde imitazioni che avverranno venerdì in prima serata su Rai1.

Nuovi progetti televisivi per Carlo Conti: da Natale e Quale a Tali e Quali

Quali sono i nuovi progetti televisivi di Carlo Conti oltre all’attuale edizione di Tale e Quale Show, che sarà un successo assicurato, dati gli ascolti della prima puntata andata in onda venerdì sera? Nel suo immediato futuro ci sarà l’11 dicembre con Natale e Quale, per la raccolta fondi Telethon, mentre a gennaio sarà la volta della nuova edizione di Tali e Quali. Insomma, per il conduttore di Rai1 sarà una stagione televisiva davvero ricca di novità e di impegni senza dimenticare che passerà molto tempo con la sua splendida famiglia e con i suoi migliori amici.