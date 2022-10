Errore di Carlo Conti a Tale e Quale Show: che gaffe con una concorrente!

Tale e Quale Show, il conduttore commette una clamorosa gaffe: “Lunedì inizia L’Eredità”

Sta andando in onda la quarta puntata dello show di imitazioni del sabato sera di Rai1 e la prima concorrente ad esibirsi è stata Samira Lui nei panni di Jennifer Lopez. Dopo l’esibizione Loretta Goggi ha ricordato come l’immagine che la ragazza dà nel programma sia molto diversa da quella della Professoressa de L’Eredità ed a tal proposito il conduttore ne ha approfittato per ricordarne l’inizio ma ha commesso una gaffe:

“Approfitto per ricordare che lunedì inizia L’Eredità, ricomincia e sarà lì con Flavio Insinna e company”

In realtà Carlo Conti ha commesso un errore perché il programma preserale di Rai1 tornerà in onda non questo lunedì ma il prossimo, il 31 ottobre.

Carlo Conti commette un errore sul quiz show di Rai1: Samira Lui non lo corregge

Il conduttore di Tale e Quale Show ha sbagliato ad annunciare l’inizio della nuova edizione de L’Eredità. In realtà anche la concorrente e ‘Professoressa’ del quiz di Flavio Insinna non lo ha corretto limitandosi ad annuire e ribadire che ripartirà lunedì. Invece da lunedì 24 ottobre andrà in onda il torneo dei campioni di Reazione a catena di Marco Liorni che ha tenuto compagnia ai telespettatori del primo canale della tv di Stato per tutta l’estate, dal mese di giugno fino ad ora. Invece, come su spiegato lo storico quiz condotto dall’attore e conduttore romano partirà lunedì 31 ottobre.

Cristiano Malgioglio stronca l’esibizione della concorrente: “La Lopez è inimitabile”

Errore di Carlo Conti a parte, l’esibizione di Samira Lui ha convinto Loretta Goggi che ha ammesso: “Ci sta sorprendendo. Ragazza con tanta umiltà, tanto talento e tanta bellezza.” Mentre a stroncarla ci ha pensato il giudice più severo che ha sentenziato: “Jennifer Lopez è inimitabile e tu non me l’hai ricordata per niente.” Poco dopo Conti ha ricordato un cantante scomparso.