Carmen Russo cade in diretta: Alfonso Signorini terrorizzato (VIDEO)

Grande Fratello Vip: la showgirl cade improvvisamente in studio (VIDEO)

In quest’ultima puntata del reality show vip condotto da Alfonso Signorini ne sono successe davvero di tutti i colori. E giusto poco fa il conduttore ha chiamato al centro dello studio Carmen Russo, che ballerà alla fine di questa puntata come sempre. Ecco però arrivare il clamoroso colpo di scena. Cos’è successo? E’ caduta fragorosamente a terra lasciando basito il presentatore, che ovviamente è corso immediatamente a soccorrerla a sincerarsi che stesse bene (il video di questo momento è disponibile dopo il secondo paragrafo).

Carmen Russo è caduta in diretta: il conduttore del reality show si è spaventato

Alfonso Signorini, dopo aver rimesso in piedi la popolare showgirl, non ha fatto mistero di essersi seriamente spaventato: “Tu ti sei spaventata? Io si, mi sono spaventato…Che spavento…” La soubrette ha però cercato di buttarla sull’ironia, asserendo di essere abituata a fare certi scivoloni: “No, Alfonso…Non mi sono spaventata…Lo faccio ogni sera…” Il conduttore del GF Vip, che poco prima ha litigato con Sara Manfuso, ha chiesto se l’avesse fatto a posta. E quest’ultima, con il sorriso sulla bocca, ha assolutamente negato, facendo notare di non aver semplicemente visto un gradino: “Ma no…Figurati…E’ che non ho visto un gradino…Ma guarda un po’…Le gambe non reggono più ormai…”

Il volo di Carmen Russo QUESTA DONNA DOMINANDO CANALE5 DA SETTEMBRE 2021 #GFVIP pic.twitter.com/IwsdyLGNhI — trashtvstellare (@tvstellare) October 6, 2022

GF Vip, la soubrette lo annuncia in diretta: “Più tardi farò un balletto esplosivo”

Carmen Russo ha poi annunciato agli spettatori a casa e ad Alfonso Signorini che a fine puntata sarà protagonista indiscussa di un balletto davvero elettrizzante: “Dopo farò il balletto…” Poco dopo gli ha poi domandato di chiederle qual è il suo sentiment per la puntata di questa sera. E una volta che il conduttore gliel’ha chiesto ha risposto seccamente: “E’ un sentiment rock con i Maneskin…Quindi vado a mettermi a posto le gambe…”