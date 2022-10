Carolina Marconi messa in guardia dal compagno: “Stai calma e non arrabbiarti”

La showgirl venezuelana stupita dalle parole del conduttore: “Pensavo di non piacere”

Carolina Marconi una concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini, questa sera ha avuto modo di raccontare il suo dramma. La gieffina è rimasta stupita quando il presentatore l’ha elogiata facendole i testuali complimenti: “Stai dimostrando di avere carattere, che tu fossi una donna coraggiosa lo sappiamo, sto parlando della tua battaglia che ha messo a rischio tutti i sogni della tua vita, è vero che la parola fine non è così scontata con te, anche se tu nella casa mostri sorrisi, continui a combattere in silenzio e questo ti fa doppiamente onore“. La replica della showgirl venezuelana infatti è stata: “Pensavo di non piacere”.



L’appello della concorrente nel reality: “Non permettete al cancro di levarvi la voglia di vivere”

Alfonso Signorini nella puntata del GF Vip 7 andata in onda questa sera, ha rassicurato Carolina Marconi: “La tua battaglia è anche la nostra, un figlio ce lo avrai, anche senza capelli eri bellissima”. La showgirl venezuelana è tornata a parlare della sua battaglia contro il tumore: “Mi chiamavano una pelatina piena di sogni”. La gieffina poi ha spiegato la ragione per cui ha accettato di rivivere questa esperienza televisiva, visto che riguardo alla proposta ricevuta dal conduttore ha affermanto: “Mi ricordo quando mi hai chiamato all’inizio ero un po’…poi ho detto perchè no’…avevo bisogno di spensieratezza, dopo un anno di inferno, volevo dimostrare a tutte le donne che dopo un tumore si può tornare a sorridere”. Sempre la diretta interessata ha fatto un appello importante: “Non permettete al cancro di levarvi la voglia di vivere”.

Carolina Marconi rassicurata dal compagno: “Sono qui per dirti che non sei sola”

Dopo essere stata abbracciata dai suoi compagni di gioco, la showgirl venezuelana a cui Wilma Goich ha fatto un avvertimento, a sorpresa ha incontrato il compagno Alessandro Tulli. Quest’ultimo ha rassicurato la sua amata che non è riuscita a trattenere le lacrime: “Amore stai tranquilla, sono qui per dirti che non sei sola, il mio cuore è sempre lì con te, questa è un’esperienza molto bella e difficile, ricordati però quello che hai passato, qui non devi dimostrare nulla a nessuno”. L’ex calciatore ha messo in guardia la sua dolce metà che in queste settimane ha avuto discussioni con qualche concorrente, dandole dei consigli: “Stai facendo una cura cerca di stare calma, non arrabbiarti, e di non metterti in discorsi che non ti competono, non voglio vederti triste, ormai c’è solo la luce, non permettere a nessuno di levarti il tuo sorriso, tu sei una guerriera”.