Wilma Goich lancia un avvertimento a Carolina Marconi: “Deve stare attenta”

Carolina Marconi dopo la diretta si sfoga in confessionale: “Pensavo avessimo risolto”

Ieri sera al Grande Fratello Vip c’è stato un accesissimo scontro tra Wilma Goich e Carolina. In questa circostanza le due non se le sono certo mandate a dire, anzi. Una volta finita la lunga diretta entrambe si sono poi sfogate in confessionale. Cosa hanno detto? La Marconi, come mostrato nella puntata del daytime del reality show andata in onda oggi su Canale 5, ha rivelato di essere rimasta davvero sorpresa dalle accuse mosse nei suoi confronti dalla cantante, visto che pensava di aver ormai chiarito le incomprensioni nei giorni scorsi: “Pensavo avessimo risolto…Abbiamo risolto tipo 3 – 4 volte…E poi ancora qua…” Quest’ultima non ha fatto mistero di essere un po’ stufa di tutta questa situazione venutasi a creare con la coinquilina vip.

Wilma Goich ha il dente avvelenato con la coinquilina vip: “Deve stare molto attenta”

Successivamente è stato mostrato il confessionale della popolare cantante, che ha colto la palla al balzo per attaccare nuovamente Carolina Marconi. Difatti l’artista del Grande Fratello Vip non ha nascosto di non provare alcun tipo di stima nei confronti di quest’ultima, soprattutto perchè pensa reciti la parte dell’agnellino quando invece non lo sarebbe affatto:

“Lei finge di essere un agnello, ma deve stare molto attenta perchè i lupi gli agnelli se li mangiano…”

Si segnala inoltre che in queste ultime ore la Marconi si è lamentata di diversi concorrenti, asserendo di credere siano dei falsi.

Grande Fratello Vip, la cantante ammette: “E’ molto difficile diventare amici qua dentro”

Wilma Goich, sempre in confessionale, ha poi confidato di credere che sia comunque assai complicato diventare veri amici nella casa più spiata dagli italiani, soprattutto perchè è difficile fidarsi gli uni degli altri:

“E’ molto difficile diventare amici qua dentro…Certo, possiamo anche avvicinarsi, ma per diventare amici ci vuole tanta calma…”

Insomma l’artista pare davvero avere le idee molto chiare sulla situazione nella Casa di Cinecittà. Nei prossimi giorni quest’ultima e Carolina Marconi riusciranno a chiarirsi? Chissà, intanto non sono certo state le uniche ad aver dato vita a furiose discussioni in queste ultime ore. Difatti poco fa c’è stato un acceso faccia a faccia tra Giaele e Cristina Quaranta.