Carolyn Smith, rivelazione su Ballando: “Rimasta stupita per un concorrente”

Scritto da Emanuele Fiocca , il Ottobre 7, 2022 , in Ballando con le stelle

Ballando con le stelle, la giurata svela: “Rimasta stupita quando ho saputo che…”

Siamo giunti finalmente alla vigilia dell’edizione numero 17 del fortunato show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci, dove domani sera ritroveremo Carolyn Smith in giuria, come nelle passate stagioni. E proprio Carolyn, in vista della ripartenza della trasmissione, ha rilasciato un’intervista pubblicata sulle pagine del numero del settimanale Vero uscito in tutte le edicole questa mattina, nella quale ha parlato, tra le altre cose, di quella che è stata la sua reazione quando ha saputo che nel cast quest’anno ci sarebbe stato Lorenzo Biagiarelli, compagno di Selvaggia Lucarelli:

Mi sono stupita, ho pensato che se ci fosse lui in gara, Selvaggia non fosse più in giuria

ha rivelato, aggiungendo: “Poi ho saputo che Selvaggia sarebbe rimasta in giuria perciò ora sono curiosa di vedere come lo tratterà”.

“Iva Zanicchi non si deve preoccupare”, le parole di Carolyn Smith su Ballando con le stelle 2022

Commentando invece altri concorrenti, Carolyn nell’intervista ha parlato in primis di Iva Zanicchi, che qualche tempo fa ha espresso il desiderio di essere accompagnata in pista da un ballerino molto forte: “Non si deve preoccupare, ballerà con Samuel Peron che è un super esperto” ha dichiarato. Parlando di Iva ma anche di Giampiero Mughini e di Enrico Montesano, la giurata di Ballando con le stelle ha poi ricordato: “Vengono da un’epoca in cui il ballo di un certo tipo era molto più popolare di oggi”. Battuta su Mughini, Carolyn ha detto:

Ogni volta che lo vedo in tv sembra quasi sempre sdraiato sulla sedia, quindi penso sarà molto dura farlo muovere.

“Milly Carlucci è stata un genio”, i complimenti per il cast dell’edizione di quest’anno

“Quest’anno il cast è pazzesco, Milly è stata un genio” ha detto successivamente Carolyn Smith, citando poi altri concorrenti, come Gabriel Garko, sul quale si è detta convinta che si esibirà molto bene. Ballando con le stelle a parte, Carolyn nell’intervista ha parlato anche della sua vita privata, in particolare della lotta contro il tumore, non nascondendo che la danza le è sempre stata di grande aiuto.