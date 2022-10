Caterina Balivo duramente provata: “Giornata piena di brutte notizie”

La conduttrice di Lingo triste per delle brutte notizie: “Oggi va così”

Da anni ormai, Caterina Balivo ha un filo diretto con i suoi follower sui social con cui condivide tutto, non solo i suoi impegni televisivi ma anche le sue riflessioni e confessioni. Ed oggi la conduttrice campana ha voluto utilizzare i suoi profili social per condividere con chi la segue alcuni fatti drammatici che sono accaduti oggi come la morte di Franco Gatti dei Ricchi e Poveri e la scomparsa della giovane atleta iraniana che ha gareggiato senza il velo, con i capelli scoperti.

“Oggi giornata piena di brutte notizie. Prima l’atleta iraniana scomparsa, poi la notizia della morte di Franco Gatti. Purtroppo oggi va così…”

ha ammesso provata la conduttrice.

Caterina Balivo provata per la morte del cantante: “Porterò con me le tue parole”

La conduttrice di Lingo-Parole in gioco, quiz show di La7, quando conduceva Vieni da me su Rai1 ha più volte intervistato Franco Gatti, all’epoca reduce della tragedia della prematura morte del figlio. La conduttrice ha voluto ricordare quella toccante intervista postandone il video sul suo instagram ed aggiungendo:

“Ricordo l’intervista con dolcezza. Porterò sempre con me le parole che ci hai regalato, la delicatezza nel raccontarci il tuo dolore e sono sicura che ora volerai in alto insieme al tuo gabbiano.”

La Balivo, inoltre, ha rivelato anche un altro retroscena che riguarda Il cantante mascherato. L’artista con il gruppo dei Ricchi e Poveri ha partecipato nei panni dell’Alieno ed in quella occasione le ha confessato che dopo la sua intervista a Vieni da me aveva sentito il resto del gruppo per riunirsi tutti insieme e partecipare a Sanremo.

Quando torna in onda Lingo-Parole in gioco? Sospeso il quiz show di La7

Lasciato Vieni da me, Caterina Balivo dopo due anni di stop è approdata su La7 alla guida di un nuovo quiz show. Si è trattato di una sfida ardua e difficile che non ha prodotto i risultati sperati per il programma ha dei bassi ascolti, attualmente è stato sospeso per lasciare spazio al Diario Politico di Enrico Mentana in vista della formazione del nuovo Governo, ma la conduttrice di recente ha assicurato che presto tornerà in onda.