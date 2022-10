Chi l’ha visto? Anticipazioni casi della puntata di mercoledì 19 ottobre

Di quali casi si occuperà Federica Sciarelli nella prossima puntata del suo programma?

Un nuovo appuntamento con Chi l’ha visto attende i telespettatori di Rai3 domani sera, mercoledì 19 ottobre 2022, come sempre a partire dalle 21.20, subito dopo la fine di un episodio della soap Un posto al sole. Dalle anticipazioni che stanno iniziando a circolare su vari siti in queste ore, apprendiamo che nel corso della diretta la conduttrice e i suoi inviati torneranno a dare ampio spazio alla scomparsa di Marzia Capezzuti, la ragazza di Milano sparita a Pontecagnano, in provincia di Salerno: nel corso della puntata precedente il papà ha rivolto un disperato appello alla donna a casa della quale Marzia ha vissuto prima che si lei si perdessero le tracce, gridando a gran voce “Basta buttare fango, ci dica dov’è finita”. Chissà se negli ultimi sette giorni qualcosa si è mosso…

Anticipazioni Chi l’ha visto: altri casi che verranno trattati nella puntata di domani

Non solo la vicenda di Marzia: nella prossima puntata del programma condotto da Federica Sciarelli si parlerà anche della misteriosa storia di Jois Pedone e della ‘sacerdotessa’ con la quale sarebbe entrato in contatto: recentemente si è parlato di un possibile ‘patto di sangue’ fatto tra il 19enne di Vasto e un’altra persona, e si teme possa essere rimasto vittima di una setta.

Ci saranno poi importanti aggiornamenti su altri casi ai quali la trasmissione sta lavorando, in particolare vicende che sta seguendo l’inviato Francesco Paolo Del Re, come Federica Sciarelli ha anticipato nel corso della puntata precedente, quando Del Re si è occupato della scomparsa di Agata Scuto.

Appelli urgenti e altre storie nella puntata di Chi l’ha visto di mercoledì 19 ottobre

Infine, nel corso della prossima diretta Federica Sciarelli darà ovviamente spazio ad appelli urgenti e a molti altri casi, dando sempre la possibilità ai telespettatori che hanno informazioni utili alla risoluzione, di intervenire telefonicamente o tramite i social durante la serata. Maggiori anticipazioni sulle vicende della puntata di domani trapeleranno sicuramente nelle prossime ore sul sito dell’ufficio stampa della Rai.