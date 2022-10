Chi l’ha visto? Casi stasera, 5 ottobre: di cosa si occuperà Federica Sciarelli

Ecco i casi della prossima puntata di Chi l’ha visto, in onda oggi in prima serata su Rai3

Un nuovo appuntamento del programma condotto da Federica Sciarelli verrà trasmesso questa sera, mercoledì 5 ottobre, come sempre a partire dalle 21.20. Dalle anticipazioni che stanno circolando in rete da qualche ora, apprendiamo che nel corso della diretta si tornerà sulla scomparsa di Marzia, con nuovi documenti inediti, dopo gli aggiornamenti dei quali si è parlato nella puntata andata in onda mercoledì scorso. La giovane, lo ricordiamo, è partita da Milano ma di lei si sono perse le tracce a Pontecagnano: cosa le è successo? Nella trasmissione questa sera i telespettatori potranno ascoltare la testimonianza di una donna che aveva condiviso con lei un appartamento.

Federica Sciarelli e gli altri casi del prossimo appuntamento di Chi l’ha visto

Non solo la vicenda di Marzia: nella prossima puntata della trasmissione di Rai3 Federica Sciarelli tornerà anche sulla sparizione di Andreea, la campionessa di tiro a segno vista per l’ultima volta a Jesi, in provincia di Ancona: intervistato dagli inviati del programma, il fidanzato Simone ha dichiarato: “Credo sia salita su un’auto di qualcuno che l’ha raggiunta, quando è andata via da noi”. Spazio anche alla drammatica morte di Jois, lo studente diciannovenne di Economia, il cui corpo senza vita è stato ripescato nelle acque del mare di Vasto, in provincia di Chieti: si sospetta possa essere stato vittima di una setta.

Anticipazioni Chi l’ha visto? Altre storie e appelli urgenti nell’appuntamento del 5 ottobre

Infine, nella puntata di questa sera Federica Sciarelli (mercoledì scorso protagonista di un curioso episodio relativo ad un cambio d’abito improvviso) come anticipato la settimana scorsa dal settimanale DiPiùTV nella sezione dedicata alla programmazione televisiva, racconterà anche la storia di una persona che cerca la mamma biologica, nello spazio intitolato “Dovei sei”, curato da Francesca Carli. La rivista riporta tale dichiarazione: “Cerco la mia vera madre per ricostruire il primo capitolo della mia vita. Ho bisogno di conoscere il nome e il volto della donna che mi ha messo al mondo”: chi è la persona che cerca le proprie origini?