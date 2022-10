Da noi a ruota libera: ospiti di Francesca Fialdini puntata del 16 ottobre

Francesca Fialdini, tutti gli ospiti del suo talk nella puntata del 16 ottobre

Domani, domenica 16 ottobre, puntuale come sempre tornerà in onda il talk di Rai1 e sono già stati annunciati tutti gli ospiti di Da noi a ruota libera. Come sempre la conduttrice toscana avrà un ricco parterre. Si inizia con Antonino, cantante ed ex allievo di Amici che attualmente è uno dei concorrenti di Tale e Quale Show. La sua avventura nello show di Carlo Conti è iniziata nei migliori dei modi, il cantante infatti ha vinto le prime due puntate grazie alle splendide e molto somiglianti imitazioni di Marco Masini e Tom Walker. Nel programma di Rai1 il cantante concederà una lunga intervista sbilanciandosi anche sulla sua carriera che si spera, finita la trasmissione, raggiunga il meritato successo.

Da noi a ruota libera, anticipazioni sugli ospiti: arriva Vincenzo Malinconico (Massimiliano Gallo)

L’elenco degli ospiti di Francesca Fialdini per la puntata del 16 ottobre del suo talk è ancora lungo e continua con il bravissimo attore Massimiliano Gallo. Volto noto di molte fiction di successo come I Bastardi di Pizzofalcone ed il più recente Imma Tataranni-Sostituto Procuratore, da giovedì 20 ottobre sarà per la prima il principale protagonista di una fiction Rai: Vincenzo Malinconico-Avvocato di insuccesso. L’attore nel talk della Fialdini svelerà delle anticipazioni sulla nuova serie oltre a raccontare aneddoti e retroscena sulla sua carriera, non mancheranno anche soprese. E poi ancora tra gli ospiti ci saranno Fausto Leali che farà una sorpresa ad Antonino, da quest’ultimo imitato a Tale e Quale Show ieri sera. Interverrà anche il duo comico di Ale e Franz, Alessandro Besentini e Francesco Villa, lanciati da Zelig e poi approdati alla guida di programmi comici, show e film per il cinema e la tv.

Ospiti di Francesca Fialdini nella prossima puntata: anticipazioni

Svelati tutti gli ospiti di Da noi a ruota libera del 16 ottobre non resta che ricordare l’appuntamento per domani alle 17.25 circa su Rai1 dopo la Domenica In di Mara Venier ed il TG1. Il talk sfida in ascolti il longevo programma di Canale5, Verissimo di Silvia Toffanin, che domenica scorsa ha tallonato, grazie al ‘caso Zanicchi-Lucarelli’.