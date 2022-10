Francesca Fialdini cresce in ascolti: Da noi a ruota libera tallona Verissimo

Ascolti, Francesca Fialdini vicinissima a Silvia Toffanin: in crescita Rai1

Anche ieri, domenica 9 ottobre, c’è stata la sfida a colpi di auditel tra i due programmi di punta di Canale5 e Rai1, ovvero Verissimo e Da noi a ruota libera. Il primo, da due stagioni, oltre al consueto spazio al sabato pomeriggio si è sdoppiato anche nella domenica pomeriggio finendo per sfidare Da noi a ruota libera e, quasi sempre, stravincere negli ascolti. Ieri, pero. il talk di Rai1 ha sapute reggere bene il confronto riuscendo a tallonare il diretto competitor. Nel dettaglio, infatti, mentre Verissimo ha ottenuto ben 2.265.000 telespettatori con uno share pari a 21,67%. Dall’altra parte, invece, Da noi a ruota libera, pur non trionfando negli ascolti, li ha migliorati e di molto rispetto alle precedenti puntate, venendo visto da 2.000.000 telespettatori con il 17,70% di share.

Da noi a ruota libera cresce negli ascolti: merito dello scontro Zanicchi-Lucarelli

C’era molta attesa ieri per il programma di Francesca Fialdini, infatti, era già stata annunciata come ospite Iva Zanicchi ma il caos e le successiva polemiche nate in studio dopo il voto di Selvaggia Lucarelli e l’offesa sessista della cantante hanno reso la sua partecipazione nel talk di Rai1 molto ghiotta. La Fialdini, infatti, ha organizzato un confronto tra le due dove la cantante si è scusata ma ha anche aggiunto che in passato è stata definita ‘vaiassa’ dalla giornalista. Quest’ultima ha replicato dicendo che ‘vaiassa’ significa popolana e dopo un po’ di battibecchi tutto si è concluso e chiarito tra le due. Tale confronto ha fatto schizzare gli ascolti di Da noi a ruota libera di parecchi punti percentuale rispetto alle precedenti puntate. Ospiti di Francesca Fialdini, poi, sono stati anche Gilles Rocca e Giovanni Floris.

Francesca Fialdini insegue con gli ascolti Verissimo ma Canale5 ha vinto la sfida

Nonostante gli ascolti sono in crescita, non sono ancora sufficienti per battere il talk di Canale5. Il programma di Silvia Toffanin, infatti, ha da anni uno zoccolo duro di telespettatori che sono appassionati al suo modo di intervistare oltre al fatto che ha sempre un ricco parterre nel suo salotto. Ieri, per esempio, Paolo Bonolis ha rivelato i suoi rapporti con Sonia Bruganelli, sua moglie.