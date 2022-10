Domenica In, anticipazioni 16 ottobre: tra gli ospiti anche Iva Zanicchi

Scritto da Denis Bocca , il Ottobre 14, 2022 , in Domenica In

Iva Zanicchi tra i tanti ospiti della prossima puntata di Domenica In

Anche nella prossima puntata del contenitore domenicale di Mara Venier non si potrà non parlare del grande successo di Ballando con le stelle, confezionato ancora una volta da Milly Carlucci al fine di lanciare il sabato sera tra le stelle dello share. Tra i tanti ospiti della prossima puntata, in onda il 16 ottobre, TvBlog è in grado di anticipare che ci sarà un lungo spazio dedicato a Iva Zanicchi, che è stata protagonista di un momento non molto felice sabato scorso in diretta, quando ha apostrofato malamente la giudice Selvaggia Lucarelli. Tra le altre cose avrà modo di raccontarsi (di nuovo) tra carriera, ultimi progetti e sogni nel cassetto.

Spazio anche per Ballando con le stelle: gli ospiti di Mara Venier

Quindi grande spazio a Ballando con le stelle dove Mara Venier avrà modo di far divertire il pubblico facendo vedere le esibizioni della serata appena passata. Ospiti in studio Guillermo Mariotto, Rossella Erra, Giampiero Mughini, Alessandra Mussolini (che si sta cimentando in Tale e Quale Show) e Alessandro Egger. Ma non si fermerà di certo qui la stoica conduttrice di Rai1 dato che avrà modo di intervistare Enrico Montesano (bufera e polemica per la sua partecipazione a Ballando per via delle sue esecrabili dichiarazioni sui vaccini ai tempi della pandemia) e infine per lo spazio dedicato alla musica il pubblico potrà cantare con i brani intramontabili di Dargen D’Amico e Alan Sorrenti.

Mara Venier e le anticipazioni di Domenica In: ospiti Ilaria D’Amico e Kim Rossi Stuart

Stando alle anticipazioni di Domenica In per il 16 ottobre i telespettatori devono prepararsi a una puntata scoppiettante (gli ascolti premiamo la conduttrice) dato che si parlerà di Ballando con le stelle, con due interviste a cuore aperto a Iva Zanicchi ed Enrico Montesano, ma poi si avrà modo di parlare di cinema con l’attore e regista Kim Rossi Stuart, che avrà modo di parlare del suo nuovo film Brado, dove lo vede anche come interprete insieme a Pierfrancesco Favino, Michele Placido, Alessandro Borghi e Anna Ferzetti. Infine ci sarà anche una bella intervista, anzi, una chiacchierata con Ilaria D’Amico, che debutterà su Rai2 con un nuovo programma.