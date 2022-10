Ascolti Domenica In-Amici: Mara Venier sempre più vicina a Maria De Filippi

Nuova sfida in ascolti ieri tra il programma di Rai1 e il talent di Canale5: chi ha vinto?

Ancora una domenica ieri, 9 ottobre, nella quale in tv a sfidarsi a colpi di share sono stati Domenica In e Amici 22, in onda rispettivamente su Rai1 e su Canale5: ma chi ha avuto la meglio in termini di ascolti? Da un articolo pubblicato dal sempre informato TvBlog, puntualissimo ogni mattina nell’aggiornare i lettori sui dati auditel di tutte le trasmissioni andate in onda il giorno prima, apprendiamo che anche nel pomeriggio di ieri a vincere è stato il programma della rete ammiraglia Mediaset, che in questa stagione non è ancora mai stato battuto dalla trasmissione competitor. Riportiamo i dati di entrambi i programmi nel secondo paragrafo.

Mara Venier e Maria De Filippi, sfida in ascolti: ecco i dati auditel ottenuti nel pomeriggio di ieri

A seguire la prima parte della puntata di Domenica In andata in onda ieri sono stati 2milioni 363mila telespettatori con il 18.19% nella prima parte, 2milioni 20mila spettatori con il 18.07% nella seconda e 1milione 667mila telespettatori con uno share del 16.02% nella terza. Con questi risultati, la trasmissione di Rai1 è rimasta a soli 300mila spettatori di distanza da Amici 22 (dove ieri Raimondo Todaro è stato infastidito da Alessandra Celentano), seguito invece da una media di 2milioni e mezzo di telespettatori, esattamente 2milioni 595mila con uno share del 21.41%.

Ridotto il divario tra gli ascolti di Domenica In e quelli di Amici: il confronto con domenica scorsa

Domenica 2 ottobre la differenza tra gli ascolti di Mara Venier e quelli di Maria De Filippi è stata invece maggiore, dato che il programma di Rai1 si è fermato su una media di 2milioni di spettatori mentre quello di Canale5 ha ottenuto, come ieri, circa 2milioni e mezzo di telespettatori. Vedremo come andranno le cose nelle prossime settimane: ricordiamo che nella passata stagione zia Mara è riuscita a volte a superare l’agguerrita concorrenza dell’amica e collega, perciò non è detto che non succeda anche quest’anno, dato che la stagione è appena iniziata.