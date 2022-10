Domenica In, puntata 9 ottobre: Gabriel Garko tra gli ospiti di Mara Venier

Scritto da Emanuele Fiocca , il Ottobre 7, 2022 , in Domenica In

Tra gli ospiti prossima puntata del programma condotto da Mara Venier, Gabriel Garko

Sarà la quinta puntata di Domenica In quella che andrà in onda dopodomani, 9 ottobre, come da tradizione a partire dalle 14.00 in diretta su Rai1 e, come ogni settimana, scopriamo dal sempre informato TvBlog quali personaggi del mondo dello spettacolo si racconteranno a 360 gradi intervistati dalla padrona di casa. Primo fra tutti sarà Gabriel Garko, che tornerà quindi su Rai1 all’indomani del suo debutto come concorrente a Ballando con le stelle, che avverrà domani sera: con Mara l’attore sarà protagonista di una lunga chiacchierata nella quale parlerà sia della sua carriera che del suo privato, ma anche e soprattutto di Ballando.

Ospiti Domenica In, 9 ottobre: anche Biagio Antonacci protagonista di una lunga intervista

A raccontarsi a cuore aperto rispondendo alle domande di Mara Venier nella puntata di domenica 9 ottobre sarà anche uno dei cantanti italiani più amati di sempre, ossia Biagio Antonacci: da Blogo apprendiamo che l’artista non si limiterà, ovviamente, a rilasciare un’intervista, ma si esibirà con alcune delle sue più belle canzoni. Spazio, successivamente, a Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak, che dal 14 ottobre saranno al cinema con il nuovo film “Il colibrì”. Non mancherà, inoltre, uno storico volto della trasmissione, in alcune edizioni degli anni ’90 ha condiviso la conduzione proprio con Mara Venier: trattasi di Andrea Roncato.

Mara Venier avrà anche Morgan tra gli ospiti della sua trasmissione domenica prossima

Per concludere, e per tornare in tema Ballando, anche se non sarà in trasmissione per parlare di Ballando con le stelle, a Domenica In la conduttrice avrà ospite anche Morgan dopodomani, che nella passata stagione ha fatto parte, appunto, del cast del programma di Milly Carlucci, come tutti ricordano, rendendosi protagonista di furiose litigate con Selvaggia Lucarelli. Ecco, quindi, tutti gli ‘ingredienti’ del lungo pomeriggio domenicale del 9 ottobre 2022, che vedrà zia Mara (che sembra aver ormai fatto pace con Francesca Fialdini) sfidare in ascolti ancora una volta l’amica Maria De Filippi, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset con il suo talent.