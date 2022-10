Domenica In è a rischio? Mara Venier confessa: “Ho tante offerte”

Nota conduttrice svela: “Non ho mai avuto così tante offerte come in questo periodo”

Continua ad essere salda al timone di Domenica In Mara Venier che ogni anno annuncia che è il suo ultimo in tv, ma poi cambia idea e continua a regalare emozioni al pubblico a casa. Amatissima per la sua spontaneità e professionalità, la conduttrice ha ammesso sull’ultimo numero del settimanale Chi:

“Sono passati 30 anni dal mio debutto in tv, eppure sono ancora qua. Anzi non ho mai avuto così tante offerte come in questo periodo”.

Ha ammesso poi di non sapere se continuerà a condurre il programma domenicale di Rai1 e, scherzando, ha rivelato: “Mio marito mi lascia, stavolta mi lascia!”. Ha ammesso che Domenica In è un programma impegnativo e anche il marito ha bisogno di lei e, quando Nicola lascia Roma e torna nella Repubblica Dominicana, si pone molte domande sulle sue scelte.



“Ora faccio questa edizione, l’anno prossimo si vedrà”, l’anticipazione su Domenica In

Interrogata su una possibile riconferma nel salotto di Rai1, Mara Venier ha ammesso che ora farà “questa edizione, l’anno prossimo si vedrà”, sottolineando di chiedersi sempre se ne vale la pena di continuare con il lavoro e dedicare meno tempo agli affetti. Con una sigla rinnovata, la presentatrice veneta ha ammesso che quest’anno vuole dare un taglio diverso alla trasmissione di Rai1, parlando non solo di cronaca ma di temi d’attualità. Nella prima puntata della nuova stagione tv del contenitore domenicale ha voluto infatti trattare il tema della violenza di genere.

Nota conduttrice rompe il silenzio su Ilary Blasi e Totti: “I paparazzi fanno il loro mestiere”

Non si è nascosta Mara Venier, che di recente ha parlato di un momento buio, e sulla separazione più chiacchierata degli ultimi mesi ha ammesso che quando si parla di personaggi pubblici, purtroppo, anche il divorzio diventa per causa di forza maggiore pubblico. “I paparazzi fanno il loro lavoro” ha raccontato, sottolineando che anche lei in passato si è spesso arrabbiata con loro, che in alcuni casi hanno scoperto qualche altarino. Ora però, con la maturità, ha un rapporto più disteso con i fotografi e soprattutto non ha più nulla da nascondere.