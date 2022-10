Edoardo Donnamaria gelato da Antonella Fiordelisi: “Non può stare con me”

L’influencer frena con un concorrente: “Sono molto gelosa in una relazione”

L’evidente sintonia tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, nel reality show che vede al timone Alfonso Signorini non è passata di certo innoservata sia al pubblico e agli altri concorrenti. Il volto di Forum però è rimasto spiazzato senza ombra di dubbio nella puntata di stasera, visto che seppur sorridendo la modella ha spiegato la ragione per cui lui non è la persona giusta per stare al suo fianco:

“Caratterialmente mi piace tanto, però io sono molto gelosa in una relazione, quindi non penso che potremmo andare d’accordo, sennò sto sola che è meglio”.

Il volto di Forum si giustifica: “Si sono accorti tutti che ho cambiato atteggiamento”

Edoardo Donnamaria, uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip è molto affettuoso soprattutto nei confronti di Antonella Fiordelisi. Nell’appuntamento di stasera il conduttore si è rivolto al ragazzo dicendogli: “Come si riesce a tenere a freno questo impulso che ti viene da abbracciare qualsiasi donna? Guardiamo che filtra con tutti!”. La replica del gieffino è stata: “Sono molto affettuoso perchè mia madre mi ha voluto pure bene”. Quando Alfonso Signorini gli ha chiesto da dove nasce la passione per i piedi, invece il 28enne ha sottolineato: “Ho una passione per i massaggi, visto che non me li fa nessuno li faccio io, Wilma, scappa ha un po’ paura”. Quest’ultima ha prontamente replicato: “Mette le mani dappertutto!”. La reazione dell’influencer originaria di Salerno non si è fatta attendere, dopo che è stata mostrata una clip che ha visto protagonista il suo compagno di gioco mentre massaggia parecchi inquilini: “Se mi vuole addosso si può stampare una mia foto!”. Il concorrente si è giustificato:

“Erano video vecchi, non mi metto a fare dichiarazioni d’amore, si sono accorti tutti che ho cambiato atteggiamento“.

L’imprenditore svela un retroscena su Antonella Fiordelisi: “Mi ha chiesto il permesso”

L’imprenditore Alberto De Pisis ha svelato un retroscena riguardante l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo: “Mi ha chiesto il permesso”. La diretta interessata ha fatto chiarezza: “Avevo notato un avvicinamento”. L’ex schermitrice poi ha dato un due di picche al volto di Forum: “Hai perso il treno fidati, ci provi con tutte”. Il 28enne ha ammesso: “Con Giaele stavo facendo il cretino, uno a un certo punto vede le cose come stanno e valuta, io non ho sfiorato più nessuno”. La giustificazione del gieffino che ha fatto coming out nella casa di Cinecittà non l’ha convinta, dato che l’influencer ha precisato: “Quando arrivo io sta sull’attenti e manda via le persone, una persona così non può stare con me, fa lo scemo con tutte”.